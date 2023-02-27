РОНАЛДО: «Пеле опередил время»

Бразильский экс-форвард Роналлдо во время церемонии ФИФА The Best произнес речь о своем легендарном соотечественнике Пеле, который умер 29 декабря 2022 года:

«Когда я думаю о Пеле, то вижу футболиста, опередившего своё время. Он бил с обеих ног, прыгал выше других, забивал голы чилийцам головой…

Он был невероятно умным игроком. Когда у меня была первая серьёзная травма, он пришел ко мне и подбодрил меня».