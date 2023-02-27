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  4. РОНАЛДО: «Пеле опередил время»
Бразилия
27 февраля 2023, 22:44 |
517
0

РОНАЛДО: «Пеле опередил время»

Легендарный форвард – о своем соотечественнике

27 февраля 2023, 22:44 |
517
0
РОНАЛДО: «Пеле опередил время»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдо

Бразильский экс-форвард Роналлдо во время церемонии ФИФА The Best произнес речь о своем легендарном соотечественнике Пеле, который умер 29 декабря 2022 года:

«Когда я думаю о Пеле, то вижу футболиста, опередившего своё время. Он бил с обеих ног, прыгал выше других, забивал голы чилийцам головой…

Он был невероятно умным игроком. Когда у меня была первая серьёзная травма, он пришел ко мне и подбодрил меня».

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Роналдо Пеле
Источник Marca
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