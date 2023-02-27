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27 февраля 2023, 06:35 |
188
0

Церемония вручения наград ФИФА за 2022 год. Текстовая трансляция

Следите за The Best FIFA Awards 2022 в Париже 27 февраля в 22:00 по Киеву

27 февраля 2023, 06:35 |
188
0
Церемония вручения наград ФИФА за 2022 год. Текстовая трансляция
FIFA

27 февраля в Париже проходит церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2022.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения наград. Начало мероприятия запланировано на 22:00 по киевскому времени.

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Определяются лучшие спортсмены в следующих номинациях: лучший игрок, вратарь, тренер (по три номинации у мужчин и женщин), награда за лучший гол FIFA Puskás Award, награда FIFA Fan Award лучшим болельщикам, приз FIFA Fair Play Award за честную игру. Кроме того, будут названы символические сборные мира из 11 футболистов и футболисток по итогам сезона.

Немногим ранее организаторы определили финальную тройку номинантов на звание лучшего футболиста года. В топ-3 вошли аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси и два французских форварда – Карим Бензема из Реала и Килиан Мбаппе из ПСЖ.

В аналогичной номинации у женщин в топ-3 включены: Бет Мид (Англия, Арсенал), Алекс Морган (США, Орландо Прайд / Сан-Диего Вэйв), Алексия Путельяс (Испания, Барселона).

Тройки претендентов на награды ФИФА 2022 года

Лучший игрок (мужчины)

  • Карим Бензема (Франция, Реал)
  • Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ)
  • Лионель Месси (Аргентина, ПСЖ)

Лучший игрок (женщины)

  • Бет Мид (Англия, Арсенал)
  • Алекс Морган (США, Орландо Прайд / Сан-Диего Вэйв)
  • Алексия Путельяс (Испания, Барселона)

Лучший вратарь (мужчины)

  • Яссин Буну (Марокко, Севилья)
  • Тибо Куртуа (Бельгия, Реал Мадрид)
  • Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)

Лучший вратарь (женщины)

  • Анн-Катрин Бергер (Германия, Челси)
  • Мэри Эрпс (Англия, Манчестер Юнайтед)
  • Кристиан Эндлер (Чили, Лион)

Лучший тренер (мужской футбол)

  • Карло Анчелотти (Италия, Реал Мадрид)
  • Пеп Гвардиола (Испания, Манчестер Сити)
  • Лионель Скалони (Аргентина, сборная Аргентины)

Лучший тренер (женский футбол)

  • Соня Бомпастор (Франция, Лион)
  • Пиа Сундхаге (Швеция, сборная Бразилии)
  • Сарина Вигман (Нидерланды, сборная Англии)

Премия Пушкаша за лучший гол

  • Марцин Олексы (Польша, Варта Познань)
  • Димитри Пайет (Франция, Марсель)
  • Ришарлисон (Бразилия, Тоттенхэм)
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Источник Sport.ua
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