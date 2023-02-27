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Украина. Премьер лига
27 февраля 2023, 19:02 | Обновлено 27 февраля 2023, 19:13
1882
0

Источник: УАФ будет делать Крыськиву визу в Великобританию

Возможен вызов хавбека в сборную

27 февраля 2023, 19:02 | Обновлено 27 февраля 2023, 19:13
1882
0
Источник: УАФ будет делать Крыськиву визу в Великобританию
ФК Шахтер Донецк. Дмитрий Крыськив

Полузащитник донецкого «Шахтера» Дмитрий Крыськив входит в шорт-лист футболистов, которые могут быть вызваны в сборную Украины на мартовские матчи.

Блогер Игорь Цыганик заявил, что Украинская ассоциация футбола будет оформлять для 22-летнего игрока средней линии «горняков» Донецка визу для поездки на туманный Альбион. Как известно, сборная Украины должны 19 марта начать сбор в Лондоне, затем там же провести один спарринг, а 23-го числа сыграть с командой Англии в первом матче отбора Евро-2024.

Напомним, 23 февраля Дмитрий Крыськив не играл в ответном матче «Шахтера» против «Ренна» в 1/16 финала Лиги Европы из-за незначительного повреждения.

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сборная Украины по футболу Дмитрий Крыськив
Источник Циганик LIVE
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