Детский тренер Крыськива назвал главный недостаток хавбека Шахтера

51-летний Евгений Назаров, который в детские годы тренировал нынешнего полузащитника донецкого «Шахтера» Дмитрия Крыськива, высказал мнение о манере игры 22-летнего воспитанника.

«Мне кажется, что по манере игры он тяготеет к Иньесте. Он отлично чувствует себя на позиции атакующего полузащитника, очень хорошо меняет направление атаки и находит нестандартные решения, когда, казалось бы, все зоны перекрыты.

Кроме того, Дима относится к игрокам, которые умеют забивать голы. У него всегда много моментов. Правда, еще с детства у него есть небольшой недостаток – он постоянно хочет улучшить свою позицию в штрафной площади», – поделился Назаров.