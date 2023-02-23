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Украина. Первая лига
23 февраля 2023, 21:57 | Обновлено 23 февраля 2023, 22:04
1028
1

Детский тренер Крыськива назвал главный недостаток хавбека Шахтера

Евгений Назаров – о воспитаннике

23 февраля 2023, 21:57 | Обновлено 23 февраля 2023, 22:04
1028
1
Детский тренер Крыськива назвал главный недостаток хавбека Шахтера
ФК Шахтер Донецк. Дмитрий Крыськив

51-летний Евгений Назаров, который в детские годы тренировал нынешнего полузащитника донецкого «Шахтера» Дмитрия Крыськива, высказал мнение о манере игры 22-летнего воспитанника.

«Мне кажется, что по манере игры он тяготеет к Иньесте. Он отлично чувствует себя на позиции атакующего полузащитника, очень хорошо меняет направление атаки и находит нестандартные решения, когда, казалось бы, все зоны перекрыты.

Кроме того, Дима относится к игрокам, которые умеют забивать голы. У него всегда много моментов. Правда, еще с детства у него есть небольшой недостаток – он постоянно хочет улучшить свою позицию в штрафной площади», – поделился Назаров.

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Источник FanDay
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Gargantua
школа Металлиста воспитала Крыськива, Мудрика и Судакова для Шахтера.
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