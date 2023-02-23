Сразу в Лондоне. Сборная Украины запланировала тренировочный сбор

По информации Vzbirna, тренировочный сбор национальной команды начнется 19 марта в Лондоне. Сборная Украины в Англии проведет контрольный матч (возможно, против «Брентфорда»), а затем 26 марта сыграет с Англией в первом матче отбора Евро-2024.

Ранее сообщалось, что игроки и тренерский штаб уже подали документы на получение британских визы.

При этом УАФ официально все еще не сообщила, кто будет тренером команды. Вполне вероятно, что в статусе исполняющего обязанности работать со сборной будет Руслан Ротань.