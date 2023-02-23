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  4. Сразу в Лондоне. Сборная Украины запланировала тренировочный сбор
Чемпионат Европы
23 февраля 2023, 18:51 |
940
1

Сразу в Лондоне. Сборная Украины запланировала тренировочный сбор

Подготовка к старту отбора Евро-2024

23 февраля 2023, 18:51 |
940
1
Сразу в Лондоне. Сборная Украины запланировала тренировочный сбор
УАФ

По информации Vzbirna, тренировочный сбор национальной команды начнется 19 марта в Лондоне. Сборная Украины в Англии проведет контрольный матч (возможно, против «Брентфорда»), а затем 26 марта сыграет с Англией в первом матче отбора Евро-2024.

Ранее сообщалось, что игроки и тренерский штаб уже подали документы на получение британских визы.

При этом УАФ официально все еще не сообщила, кто будет тренером команды. Вполне вероятно, что в статусе исполняющего обязанности работать со сборной будет Руслан Ротань.

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Руслан Ротань сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник vZbirna
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Комментарии 1
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Al1515
Почему именно ротань.Сейчас много опытных тренеров свободны .Гаттузо освободили в Валенсии .Тухель на подходе Грэм Поттер Стивен Джерард 
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