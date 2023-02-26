В воскресенье, 26 февраля, в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на своем поле встретилась с командой «Унион Берлин» и добилась крупной победы со счетом 3:0.

Чемпионат Германии. 22-й тур

«Бавария» – «Унион Берлин» – 3:0

Голы: Шупо-Мотинг, 31 (1:0). Коман, 40 (2:0). Мусиала, 45+1 (3:0).