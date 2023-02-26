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Чемпионат Германии
Бавария
26.02.2023 18:30 – FT 3 : 0
Унион Берлин
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Германия
26 февраля 2023, 23:33 | Обновлено 26 февраля 2023, 23:35
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0

Бавария – Унион Берлин – 3:0. Порвали до перерыва. Видео голов, обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Германии

26 февраля 2023, 23:33 | Обновлено 26 февраля 2023, 23:35
95
0
Бавария – Унион Берлин – 3:0. Порвали до перерыва. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Шупо-Мотинг

В воскресенье, 26 февраля, в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на своем поле встретилась с командой «Унион Берлин» и добилась крупной победы со счетом 3:0.

Чемпионат Германии. 22-й тур

«Бавария» – «Унион Берлин» – 3:0

Голы: Шупо-Мотинг, 31 (1:0). Коман, 40 (2:0). Мусиала, 45+1 (3:0).

События матча

45’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Бавария).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик-Максим Чупо-Мотинг (Бавария).
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Источник Sport.ua
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