26.02.2023 18:30 – FT 3 : 0
Германия26 февраля 2023, 23:33 | Обновлено 26 февраля 2023, 23:35
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Бавария – Унион Берлин – 3:0. Порвали до перерыва. Видео голов, обзор матча
Вашему вниманию видеообзор матча чемпионата Германии
26 февраля 2023, 23:33 | Обновлено 26 февраля 2023, 23:35
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В воскресенье, 26 февраля, в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на своем поле встретилась с командой «Унион Берлин» и добилась крупной победы со счетом 3:0.
Чемпионат Германии. 22-й тур
«Бавария» – «Унион Берлин» – 3:0
Голы: Шупо-Мотинг, 31 (1:0). Коман, 40 (2:0). Мусиала, 45+1 (3:0).
События матча
45’
ГОЛ ! Мяч забил Джамал Мусиала (Бавария).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Кингсли Коман (Бавария).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик-Максим Чупо-Мотинг (Бавария).
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