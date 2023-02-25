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Бавария
26.02.2023 18:30 - : -
Унион Берлин
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25 февраля 2023, 23:12 |
116
0

Бавария – Унион Берлин. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Тет-а-тет сойдутся претенденты на чемпионство

25 февраля 2023, 23:12 |
116
0
Бавария – Унион Берлин. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 26 февраля, в Мюнхене на поле «Альянц Арены» состоится матч 22-го тура чемпионата Германии, в котором «Бавария» примет «Унион Берлин». Стартовый свисток в матче прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Бавария

Подопечные Юлиана Нагельсманна в турнирной таблице немецкой Бундеслиги занимают 2-е место. У них 43 очка после 21 матча (12 побед, 7 ничьих, 2 поражения). Мюнхенцы идут позади дортмундской «Боруссии», у которой 46 пунктов после 22-х встреч. «Шмель» свой матч 22-го тура уже провели и добились в нем победы над «Хоффенхаймом» (1:0).

В предыдущем туре чемпионата «Бавария» проиграла – на выезде со счетом 2:3 уступила гладбахской «Боруссии». Это поражение прервало 20-матчевую серию команды без поражений во всех турнирах, а в Бундеслиги мюнхенцы не проигрывали в 13-ти поединках кряду.

Если взять в расчет исключительно домашние показатели нынешнего немецкого чемпионата, то «Бавария» имеет по лиге пятый результат. У нее 22 очка после 10-ти игр на родной «Альянц Арене» - 6 побед, 4 ничьих. В нынешней Бундеслиге дома, как и «Бавария», не проиграл только… «Унион Берлин» (7 побед, 3 ничьих).

Унион Берлин

Берлинская команда в генеральной классификации нынешнего немецкого чемпионата располагается на 3-й позиции, имея 43 очка (13 побед, 4 ничьи, 4 поражения). Она по дополнительным показателям уступает «Баварии», у которой, напомним, так же 43 пункта.

В предыдущем туре «Унион Берлин» на своем поле сыграл вничью 0:0 с «Шальке». Этот результат прервал серию столичного коллектива из пяти победных игр. Началась она 21 января с возобновлением чемпионата Германии после паузы на ЧМ-2022, Рождество и Новый год. До антракта «Унион Берлин» имел серию из трех матчей без побед – 1 ничья, 2 поражения.

По результатам на выезде в нынешней Бундеслиге у «Унион Берлина» 3-й показатель. Он в 11-ти гостевых встречах набрал 19 очков (6 побед, 1 ничья, 4 поражения). Сейчас столичные имеют выездную серию из трех побед кряду.

Ориентировочные составы

Бавария: Зоммер – Канселу, де Лигт, Павар, Дэвис, Киммих, Горецка, Коман, Сане, Мусиала, Шупо-Мотинг.

Унион Берлин: Реннов – Екель, Лейте, Кнохе, Юранович, Габерер, Лаидуни, Хедира, Триммель, Сибачо, Бекер.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его хозяева смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.42 по линии Parimatch.

26 февраля, воскресенье

Бавария – Унион Берлин
Мюнхен. «Альянц Арена». 18:30
ТВ-трансляция – Setanta Sports+
Прогноз Sport.ua – 2:1
Parimatch
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Бундеслига чемпионат Германии по футболу Бавария Унион Берлин Бавария - Унион Берлин
Источник Sport.ua
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