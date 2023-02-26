В воскресенье, 26 февраля, в матче 22-го тура чемпионата Германии отношения выяснили «Бавария» и «Унион Берлин».

Встреча завершилась убедительной победой мюнхенцев со счетом 3:0. Вопрос о своей победе подопечные Юлиана Нагельсманна сняли с повестки дня еще до перерыва, трижды поразив ворота гостей из Берлина.

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В таблице Бундеслиги «Бавария» с 46-ю очками вышла на 1-е место, опережая «Боруссию» из Дортмунда по дополнительным показателям. «Унион Берлин» идет третьим, имея 43 пункта.

В другом матче дня «Фрайбург» на своем поле встречался с «Байером». Игра завершилась вничью 1:1.

Чемпионат Германии. 22-й тур

«Фрайбург» – «Байер» – 1:1

Голы: Грифо, 29 (1:0). Азмун, 67 (1:1).

«Бавария» – «Унион Берлин» – 3:0

Голы: Шупо-Мотинг, 31 (1:0). Коман, 40 (2:0). Мусиала, 45+1 (3:0).