Бавария первой в сезоне покорила гроссмейстерский рубеж результативности

Игроки «Баварии» в матче 22-го тура Бундеслиги против «Унион Берлин», который проходит в Мюнхене, забили 100-й, 101-й и 102-й голы команды во всех турнирах нынешнего сезона.

Автором сотого гола баварцев стал Эрик-Максим Шупо-Мотинг, который отличился на 31-й минуте игры «Бавария» – «Унион Берлин».

Достигнув показателя в 100 голов, «Бавария» стала первой командой из ведущей пятерки европейских лиг, которой удалось добиться такого результата.