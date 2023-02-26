Германия26 февраля 2023, 20:06 | Обновлено 26 февраля 2023, 20:53
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Бавария первой в сезоне покорила гроссмейстерский рубеж результативности
Мюнхенцы самые результативные среди клубов топ-5 евролиг
26 февраля 2023, 20:06 | Обновлено 26 февраля 2023, 20:53
1137
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Игроки «Баварии» в матче 22-го тура Бундеслиги против «Унион Берлин», который проходит в Мюнхене, забили 100-й, 101-й и 102-й голы команды во всех турнирах нынешнего сезона.
Автором сотого гола баварцев стал Эрик-Максим Шупо-Мотинг, который отличился на 31-й минуте игры «Бавария» – «Унион Берлин».
Достигнув показателя в 100 голов, «Бавария» стала первой командой из ведущей пятерки европейских лиг, которой удалось добиться такого результата.
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