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  4. Цуренко пробилась в основу турнира в Монтеррее
WTA
26 февраля 2023, 20:52 | Обновлено 26 февраля 2023, 20:55
1042
2

Цуренко пробилась в основу турнира в Монтеррее

Украинка справилась с квалификационным барьером

26 февраля 2023, 20:52 | Обновлено 26 февраля 2023, 20:55
1042
2
Цуренко пробилась в основу турнира в Монтеррее
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

В финале квалификационного раунда турнира WTA 250 в Монтеррее (Мексика) украинская теннисистка Леся Цуренко (№100 WTA) выяснила отношения с Аной Конюх из Хорватии (№143 WTA).

Соперницы провели на корте 1 час 37 минут. В двух партиях победу одержала Цуренко – 6:1, 7:6 (7:5).

WTA Монтеррей. Квалификация. Финал

Леся Цуренко (Украина, 2) – Ана Конюх (Хорватія, 9) – 6:1, 7:6 (7:5)

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Леся Цуренко Ана Конюх WTA Монтеррей
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Александр Ад
добре,що закінчила  гру в 2 сетах,молодець!
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+6
Александр Науменко
Зважаючи на фізичний стан Лесі, доводити до тай-брейку з такою Конюх, то було зайве.
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+4
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