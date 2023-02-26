Цуренко пробилась в основу турнира в Монтеррее

В финале квалификационного раунда турнира WTA 250 в Монтеррее (Мексика) украинская теннисистка Леся Цуренко (№100 WTA) выяснила отношения с Аной Конюх из Хорватии (№143 WTA).

Соперницы провели на корте 1 час 37 минут. В двух партиях победу одержала Цуренко – 6:1, 7:6 (7:5).

WTA Монтеррей. Квалификация. Финал

Леся Цуренко (Украина, 2) – Ана Конюх (Хорватія, 9) – 6:1, 7:6 (7:5)