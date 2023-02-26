WTA26 февраля 2023, 20:52 | Обновлено 26 февраля 2023, 20:55
1042
2
Цуренко пробилась в основу турнира в Монтеррее
Украинка справилась с квалификационным барьером
26 февраля 2023, 20:52 | Обновлено 26 февраля 2023, 20:55
1042
2
В финале квалификационного раунда турнира WTA 250 в Монтеррее (Мексика) украинская теннисистка Леся Цуренко (№100 WTA) выяснила отношения с Аной Конюх из Хорватии (№143 WTA).
Соперницы провели на корте 1 час 37 минут. В двух партиях победу одержала Цуренко – 6:1, 7:6 (7:5).
WTA Монтеррей. Квалификация. Финал
Леся Цуренко (Украина, 2) – Ана Конюх (Хорватія, 9) – 6:1, 7:6 (7:5)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 26 февраля 2023, 09:10 7
Арман Дюплантис бьет свои же рекорды
Футбол | 25 февраля 2023, 22:25 9
Украинский футболист травмировался в матче за Суперкубок ОАЭ
Футбол | 26.02.2023, 17:45
Теннис | 26.02.2023, 12:10
Футбол | 26.02.2023, 00:10
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
добре,що закінчила гру в 2 сетах,молодець!
Зважаючи на фізичний стан Лесі, доводити до тай-брейку з такою Конюх, то було зайве.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.02.2023, 21:58 20
26.02.2023, 07:23
24.02.2023, 16:48 2
25.02.2023, 18:55 6
24.02.2023, 17:02 3
25.02.2023, 15:53 1
25.02.2023, 08:38 2
26.02.2023, 08:49 5