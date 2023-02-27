Успех украинок в ОАЭ, фиаско Свентек и Алькараса, перфоманс железного Энди

Завершилась последняя теннисная неделя в феврале. Мужчины сыграли три разных турнира на разных покрытиях: ATP 250 Доха (хард), АТР 250 Марсель (хард в помещении) и АТР 500 Рио-де-Женейро (грунт). Женщины соревновались на крупном турнире серии WTA 1000 в городе Дубай и WTA 250 Мерида, который прошел впервые на этих кортах в Мексике.

WTA 1000 Дубай

Этот турнир действительно стал прорывом для украинского тенниса. В основе сыграли сразу 4 украинки. Но обо всем по порядку. В квалификации стартовали Даяна Ястремская и Катарина Завацкая. Даяна в первом раунде отбора обыграла Анну Данилину, а в финале квалификации уверенно выиграла у Лорен Дэвис. Завацкая, в свою очередь, вначале неожиданно прошла Мэдисон Бренгл, а затем обыграла румынку Стефанию Божику, которая сенсационно выиграла в первом раунде отбора у опытной Данки Ковинич.

В итоге в основе крупного турнира в городе Дубай оказались сразу 4 представительницы Украины: первая ракетка нашей страны Ангелина Калинина, вторая ракетка Марта Костюк и две квалифаерши: Катарина Завацкая и Даяна Ястремская. Завацкая стартовала с матча против латвийки с украинскими корнями Алены Остапенко. К сожалению, Катарине не удалось пройти победительницу Ролан Гарроса 2017, уступив ей в двух сетах. Ястремская в 1/32 финала выиграла у Ализе Корне, а дальше встретилась с Ангелиной Калининой. Украинское дерби продолжалось три сета и закончилось камбеком Ангелины.



Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Даяна Ястремская

Но вернемся отдельно к Ангелине. В первом раунде основной сетки она сыграла с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Если говорить откровенно, то Калинина обыграла Кудерметову неожиданно, но точно приятно для всех украинцев. Ведь помимо того, что Кудерметова представляет страну-терориста, Калинина еще и прервала ее винстрик против украинок, который составлял 9 матчей. После поединка Ангелина не пожала руку россиянке и с высоко поднятой головой вышла в 1/16 финала турнира, где и обыграла Ястремскую. Однако в четвертьфинал пройти не удалось – в 1/8 финала Калинина в борьбе проиграла Каролине Плишковой.

Еще одна украинская теннисистка, которая представляла нашу страну на соревнованиях в городе Дубай, была Марта Костюк. В первом раунде она встретилась с Ипек Оз. Игра Марты изначально не очень радовала, ведь она обыграла турчанку только в трех сетах, создав себе самостоятельно абсолютно ненужные сложности. Тем не менее победу добыть удалось. Но в 1/16 финала ее ждала Белинда Бенчич – представительница топ-10, которая 8 февраля уже выигрывала у Марты в Абу-Даби. Тогда матч получился не очень интересным, хоть и сложно охарактеризовать его «игрой в одну калитку» (Бенчич закрыла Марту в двух сетах). Сейчас же Марта имела все шансы обыграть Белинду. Костюк взяла первый сет у Бенчич на тай-брейке, но не смогла повторить тоже самое во второй партии, а в третьем сете просела физически и проиграла. Это поражение стало для Костюк 13-м против теннисисток из топ-10.



Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Также Украина была представлена и в парном разряде. На корт вместе с Аленой Остапенко вышла Людмила Киченок. В прошлом году латвийско-украинский тандем дошел до финала, но трофей взять не смог. История циклична, но с определенными поправками. Защитить финал Людмила и Алена не смогли, вылетев в полуфинале турнира от россиянок Людмилы Самсоновой и Вероники Кудерметововой.

Если говорить в целом, то эта неделя для представительниц Украины выдалась достаточно успешной и интересной. Многие украинские болельщики действительно были удивлены тем, что наши теннисистки начинают возвращать былую форму и показывать весь свой потенциал. Осталось совсем немного, скоро обязательно будут громкие победы и трофеи...



Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова и Ига Свентек

Победу в одиночном разряде одержала Барбора Крейчикова. В финале турнира она обыграла первую ракетку мира Игу Свентек. Слово «фиаско», возможно, не совсем подходит для игры Иги, однако это поражение было, как минимум, болезненным, неожиданным и сенсационным. Свентек до финала турнира в городе Дубай выиграла 6 матчей подряд (не считая двух снятий соперниц), взяв трофей в Дохе и отдав всего 14 геймов. Но Барбору обыграть не удалось. Барбора впервые выиграла турнир WTA 1000 и с новой недели поднимется на 18-ю строчку в мировом рейтинге. Для чешки этот трофей стал шестым в одиночном разряде (пять побед на турнирах уровня WTA и одна победа на Ролан Гаррос).

WTA 250 Мерида

Турнира серии WTA 250 в Мериде проходил впервые на кортах этого мексиканского города. Украина должна была быть представлена двумя теннисистками – Лесей Цуренко и Катериной Байндл. Однако Катерина, которая могла стартовать с основы, снялась с соревнований из-за проблем со здоровьем.

Цуренко показала неплохую и достойную игру в квалификации. В отборе она обыграла Кэролайн Доулхайд и Лукрецию Стефанини. Но продолжить свой победный путь ей не удалось. В первом раунде соревнований она столкнулась с первой ракеткой мира в парном разряде Катериной Синяковой и? проиграв первый сет, снялась с матча из-за микротравмы.



Getty Images/Global Images Ukraine. Камила Джорджи

В итоге трофей выиграла Камила Джорджи – главный, по мнению большинства теннисных фанатов, секс-символ этой игры. В финале турнира она выиграла у Ребекки Петерсон. Этот трофей для Камилы стал четвертым в карьере и первым с 2021 года.

АТР 500 Рио-де-Жанейро / АТР 250 Доха / АТР 250 Марсель

Первый крупный грунтовой турнир закончился неудачей 19-летнего Карлоса Алькараса в финале, который был посеян под первым номером. Он не смог защитить трофей и уступил второму сеяному Кэмерону Норри в трех сетах. Карлос взял первую партию, а во второй побеждал со счетом 3:0, но не удержал преимущество и вскоре проиграл.



Getty Images/Global Images Ukraine. Кэмерон Норри и Карлос Алькарас

Интересно, что финал в Рио стал своеобразным повтором финала в Буэнос-Айресе, который прошел неделей ранее. Тогда снова первые сеяные Алькарас и Норри разыграли трофей, но победу одержал испанец.

Соревнования в Дохе оставили два приятных воспоминания и одно противное. Из хорошего, интересного и приятного – удачный дебют первой ракетки Украины Алексея Крутых на турнирах уровня АТР и финал Энди Маррея. Но обо всем, как и о женском турнире в городе Дубай, по порядку.

Крутых стартовал в квалификации, одержав победу над Маттео Арнальди и россиянином Павлом Котовым. Котову он руку не пожал, что верно и правильно. В первом раунде основы Алексей сыграл с Лиамом Броди, показав достойную игру, но проиграв в трех сетах. Игра Крутых оставила действительно приятные впечатления и надежду на то, что в этом году он сможет попасть в топ-100 рейтинга АТР и достойно представлять Украины в мужском разряде.



Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Крутых

Теперь перейдем к итогам турнира. В финальном поединке сошлись Энди Маррей и россиянин Даниил Медведев. К сожалению, железный Энди не смог наказать русского из Монако. Медведев взял второй титул подряд за 2 недели, представители россии продолжают играть и побеждать на теннисной арене, в то время как под ракетами рф гибнут миллионы украинцев... Но, видимо, АТР, WTA и ITF это не сильно волнует, ведь россияне и белорусы играют под белым флагом, а «спорт вне политики».

Для Энди, кстати, это сезон складывается удивительным образом. На этом турнире Маррей обыграл Лоренцо Сонего, Александра Зверева, Александра Мюллера и Иржи Лехечку. Для Энди, к слову, это был первый финал в 2023 году. В текущем сезоне железный Энди выиграл 6 матчей, в четырех из которых он несколько раз спасал матчбол. 35-летний Маррей – настоящий борец и наглядный пример того, что несмотря на возраст и травмы, можно играть, побеждать и бороться за трофеи.



Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Возможно, Марсель был самым неинтересным турниром на этой неделе, но даже тут играл представитель Украины. Денис Молчанов в прошлом году взял трофей в паре, однако не смог защитить трофей, уступив в четвертьфинале французской паре Маю и Мартену. Играл Денис в тандеме с Хонатаном Эйссериком, а не с россиянином Андреем Рублевым, как в прошлом году...

Трофей в одиночном разряде взял Хуберт Хуркач. В финале он обыграл Бенжамена Бонзи. Для Хуркача это был седьмой финал на уровне ATP и шестой титул. В 2021-м году во Франции он выигрывал соревнования в Меце. Бонзи по итогам соревнований в Марселе вернется в первую полусотню мирового рейтинга.



Getty Images/Global Images Ukraine. Хуберт Хуркач

Украинцы на турнирах серии Challenger

Украина на челленджерах этой недели была представлена Виталием Сачко, Ильей Марченко и Владиславом Орловым. Виталий в первом же раунде квалификации турнира в Роверето (Италия) проиграл Мариушу Копилу. Владислав на турнире в Индии проиграл также в первом раунде отбора Джейсону Джангу. Илья стартовал с основы соревнований в Роме (США), но проиграл Райану Харрисону.

Не совсем хочется говорить про успех Владислава Манафова. Он дошел до финала в парном разряде на турнире в Ровето вместе с Олегом Приходько. Там украинский тандем проиграл Виктору Корне и Франко Скугору. Но к Манафову очень много вопросов. Ранее он играл с Иваном Лютаревичем из беларуси, с которым он выиграл два титула подряд. Теперь же он сыграл с украинцем. Все бы ничего, если бы Приходько действительно был украинцем... Дело в том, что помимо того, что он играл в паре с россиянином, он еще и встречается с российского теннисисткой, и, по информации Sport.ua, не совсем правильно смотрит на ситуация с войной, которую развязала рф против Украины.

Успех Белинского

На турнирах ITF играла не мало украинцев, но хочется выделить именно Вячеслава Белинского. В одиночном разряде турнира серии ITF M15 в Нейпелсе (США) Вячеслав сыграл плохо, вылетев во втором раунде соревнований. Но вот в паре он дошел до финала вместе с эквадорцем Альваро Гийеном Мезой, где уступил чешскому тандему Иржи Йеничеку и Данижлю Пати.

19-летний Вячеслав провел третий финал на турнирах ITF в парном разряде. У него в активе один титул. В конце января, вместе с украинцем Ильей Белобородько, он выиграл свой первый трофей на соревнованиях ITF M15 в Вильнюсе, столице Литвы.

Теннис вне корта

Легенда украинского тенниса Элина Свитолина пока что не играет на турнирах, но зато отпраздновала день рождения своего пса Уиза, которому исполнился год. Украинка опубликовала фотографии своего питомца и подписала их следующим образом:

«Нашему милому хулигану сегодня исполнился 1 год».

Также эта теннисная неделя, помимо самого тенниса, запомнилась интересным случаем на соревнованиях в Рио. Во время матча первого раунда турнира между британцем Кэмероном Норри и аргентинцем Хуаном Мануэлем Черундоло у зрительницы на трибунах начались роды. Девушку со стадиона оперативно увезли в больницу, и она родила девочку, которую назвали Виктория.

Также о себе напомнила и экс-первая ракетка мира Наоми Осака, которая, к слову, сейчас беременна. Осака выпустила совместную коллекцию с известным брендом Victoria’s Secret.

«Я была шокирована, но оказалось, что я первый человек, сотрудничавший с Victoria’s Secret над целой коллекцией. Для меня это огромная честь, я очень благодарна.

Все вещи созданы из перерабатываемых материалов, а в целом коллекция построена на погоне за мечтой. Надеюсь, вам она понравится так же, как и мне», – написала Осака.