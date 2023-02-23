ATP23 февраля 2023, 11:33 |
307
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Во время матча на турнире в Рио у болельщицы начались роды
Со стадиона ее оперативно увезли в больницу, где она родила девочку
23 февраля 2023, 11:33 |
307
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Во время матча первого круга турнира в Рио между британцем Кэмероном Норри и Хуаном аргентинцем Мануэлем Черундоло у зрительницы на трибунах начались роды.
Сообщается, что со стадиона ее оперативно увезли в больницу, и она родила девочку, которую назвали Виктория.
Встреча закончилась победой Норри со счетом 7:5, 6:1, также британец выиграл и следующий матч у бразильца Тьяго Монтейро (7:5, 7:5). В 1/4 финала Кэмерон сразится против боливийца Уго Дельена.
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