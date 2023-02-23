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ATP
23 февраля 2023, 11:33 |
307
0

Во время матча на турнире в Рио у болельщицы начались роды

Со стадиона ее оперативно увезли в больницу, где она родила девочку

23 февраля 2023, 11:33 |
307
0
Во время матча на турнире в Рио у болельщицы начались роды
Getty Images/Global Images Ukraine. Кэмерон Норри

Во время матча первого круга турнира в Рио между британцем Кэмероном Норри и Хуаном аргентинцем Мануэлем Черундоло у зрительницы на трибунах начались роды.

Сообщается, что со стадиона ее оперативно увезли в больницу, и она родила девочку, которую назвали Виктория.

Встреча закончилась победой Норри со счетом 7:5, 6:1, также британец выиграл и следующий матч у бразильца Тьяго Монтейро (7:5, 7:5). В 1/4 финала Кэмерон сразится против боливийца Уго Дельена.

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ATP Рио-де-Жанейро рождение ребенка Хуан Мануэль Черундоло Кэмерон Норри
Источник Twitter
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