Во время матча на турнире в Рио у болельщицы начались роды

Во время матча первого круга турнира в Рио между британцем Кэмероном Норри и Хуаном аргентинцем Мануэлем Черундоло у зрительницы на трибунах начались роды.

Сообщается, что со стадиона ее оперативно увезли в больницу, и она родила девочку, которую назвали Виктория.

Встреча закончилась победой Норри со счетом 7:5, 6:1, также британец выиграл и следующий матч у бразильца Тьяго Монтейро (7:5, 7:5). В 1/4 финала Кэмерон сразится против боливийца Уго Дельена.