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26 февраля 2023, 19:17 | Обновлено 26 февраля 2023, 19:25
1355
3

ВОРОНИН: «Говорят, дескать, НАТО хочет уничтожить россию. Бла-бла-бла!»

43-летний украинский футболист поделился своими мыслями о войне

26 февраля 2023, 19:17 | Обновлено 26 февраля 2023, 19:25
1355
3
ВОРОНИН: «Говорят, дескать, НАТО хочет уничтожить россию. Бла-бла-бла!»
Bild. Андрей Воронин

43-летний украинский футболист Андрей Воронин, завершивший карьеру, поделился своими мыслями о войне рф против Украины:

«Как русские относятся к войне? Есть и люди, которые пишут, что выступают против войны и хотят, чтобы все побыстрее прекратилось. Но ясно одно: я не могу простить русским, ответственным за эту войну. Так думают все украинцы. Русские и украинцы – мы были больше, чем соседи. У каждой семьи есть родственники с другой стороны. Вот почему это еще больнее. Возможно, поэтому российская пропаганда сейчас пытается переосмыслить войну: она вовсе не против Украины, а против НАТО. Дескать, НАТО хочет уничтожить россию, ему нужно только сырье, нефть и газ. Бла-бла-бла! Но многие в россии так считают.

Если сравнить армии обеих стран в начале войны – никто, толком, не ожидал, что мы будем сопротивляться. Невероятно, как наши люди сражались в самом начале. С бейсбольными битами – это просто все, что было. Мой друг отправил свою семью и сказал: «Я остаюсь. А если придут, то двоих с собой заберу». Вот такие украинцы. Теперь мы можем быть благодарны, что США, Германия, Франция дают нам оружие и деньги. Так что, с божьей помощью, мы выиграем войну. Люди продолжают умирать. Но этому должен прийти конец. Не должно быть мертвых и разрушенных городов вроде Мариуполя, Бахмута, Херсона.

Я хочу сказать людям, которые до сих пор нас поддерживают: спасибо! А остальным: у каждого своя жизнь, и всем, конечно, надоело. В Европе цены поднимаются, есть инфляция и неопределенность. Но, пожалуйста, помните: в Украине каждый день люди гибнут от российских бомб. Мы все хотим мира. Но это просто невозможно с россией в данный момент. Если путина не станет, тогда может быть.

Вернусь ли я в Украину? В любом случае! Мечтаю, надеюсь, молюсь, чтобы война кончилась, чтобы я с детьми поехал туда, где родился. Моя мать умерла незадолго до начала войны. Я не был на ее могиле 14 месяцев. Это так грустно, я плачу. Я хочу навестить ее, пусть даже только на кладбище.

Как может закончиться эта война? Я задаю себе этот вопрос каждый день. И не могу найти ответ. Мы все надеемся, что это произойдет как можно скорее. Что мы вернем наши города. Но никто не знает, сколько времени это займет, скольким людям за это придется умереть. На все воля Бога».

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Андрей Воронин российско-украинская война НАТО
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Комментарии 3
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0665826283
Для чого , редакція каналу згадала вороніна , і його"глубокую" мисль ? Тому що він єврей? 
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0
romanchik.8409
Интересно,что мешает Воронину приехать в Украину?
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0
Serhiy (Миколаїв)
 Бла-бла-бла...
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-3
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