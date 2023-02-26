ВОРОНИН: «Контакт со многими русскими друзьями потерян»

43-летний Андрей Воронин вспомнил события 24 февраля 2022 года, когда рашистские войска вторглись на территорию Украины, начав полномасштабную войну.

«Как я могу забыть тот день? Я был в Москве,спал. Меня разбудили дети: «Папа, война». Моей первой реакцией было: «Какая война? Позвольте мне спать!» Затем я включил телефон. На нем оказалось столько сообщений, сколько я обычно получаю на свой день рождения. Затем я включил телевизор, и понял - произошло невероятное», – рассказал Воронин.

Год назад Воронин работал помощником тренера в московском динамо. После начала вторжения рф в Украину он сразу же рф покинул и уехал с семьей в Германию, в Дюссельдорф.

«До сих пор не верится, что это вообще произошло. И продолжается вот уже двенадцать месяцев. Что пришлось пережить людям в Украине за это время? Наши города, погибшие мирные жители, дети, женщины, нет электричества и нет воды уже давно... Если бы предсказал, что это случится с моей страной, то я бы ни за что не поверил.

Как может быть счастлив человек, когда от бомбежек гибнут дети? Я не могу представить себе ничего подобного. Но люди есть в россии, которые это поддерживают. Каждый нормальный человек должен быть против войны.

Контакт со многими русскими друзьями потерян. Но я получал и до сих пор получаю комментарии от россиян, которые ругают меня. Мол, ты был рад взять наши деньги, а теперь ты против нас. Эй, это была работа в Москве. Это не запрещает мне быть против войны», – заявил Воронин.