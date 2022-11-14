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14 ноября 2022, 21:37 | Обновлено 14 ноября 2022, 21:38
496
0

ВИДЕО. Воронин сделал дубль в благотворительном матче легенд футбола

Команда украинца одержала победу

14 ноября 2022, 21:37 | Обновлено 14 ноября 2022, 21:38
496
0
ВИДЕО. Воронин сделал дубль в благотворительном матче легенд футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Воронин

Сегодня, 14 ноября состоялся благотворительный матч за мир, в котором приняли участие звезды футбола современности и недавнего прошлого: Роналдиньо, Джанлуиджи Буффон, Фабио Каннаваро, Христо Стоичков, Мирослав Клозе, Генрих Мхитарян, Чиро Иммобиле, Иван Ракитич, Эрик Абидаль, Робер Пирес, Пабло Сабалета, Диего Марадона-младший и другие.

Был среди них и украинец Андрей Воронин. Он оформил дубль, а его команда одержала победу со счетом 4:3.

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Андрей Воронин видео благотворительные матчи Роналдиньо Джанлуиджи Буффон Фабио Каннаваро Христо Стоичков
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Источник Sport.ua
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