ВИДЕО. Воронин сделал дубль в благотворительном матче легенд футбола

Сегодня, 14 ноября состоялся благотворительный матч за мир, в котором приняли участие звезды футбола современности и недавнего прошлого: Роналдиньо, Джанлуиджи Буффон, Фабио Каннаваро, Христо Стоичков, Мирослав Клозе, Генрих Мхитарян, Чиро Иммобиле, Иван Ракитич, Эрик Абидаль, Робер Пирес, Пабло Сабалета, Диего Марадона-младший и другие.

Был среди них и украинец Андрей Воронин. Он оформил дубль, а его команда одержала победу со счетом 4:3.