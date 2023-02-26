Кариус проводит первый матч за два последних года

29-летний немецкий голкипер Лорис Кариус попал в стартовый состав «Ньюкасла» на финальную игру Кубка английской лиги, которая в 18:30 по Киеву началась в Лондоне.

Таким образом, он проведит официальный матч впервые с 28 февраля 2021 года - тогда Лорис сыграл в немецкой Бундеслиге за «Унион Берлин» против «Хоффенхайма» (1:0). Пауза у Кариуса продолжалась 728 дней.

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Кариус попал в старт «сорок» вынужденно, так как его коллега Ник Поуп отбывает дисквалификацию, а Мартин Дубравка в текущем розыгрыше Кубка лиги уже заигран за «Ман Юнайтед», выступая за клуб на правах аренды.