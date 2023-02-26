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Англия
26 февраля 2023, 18:31 | Обновлено 26 февраля 2023, 19:26
962
0

Кариус проводит первый матч за два последних года

Одиозный голкипер в стартовом составе «Ньюкасла» на финал Кубка лиги

26 февраля 2023, 18:31 | Обновлено 26 февраля 2023, 19:26
962
0
Кариус проводит первый матч за два последних года
Getty Images/Global Images Ukraine. Лорис Кариус

29-летний немецкий голкипер Лорис Кариус попал в стартовый состав «Ньюкасла» на финальную игру Кубка английской лиги, которая в 18:30 по Киеву началась в Лондоне.

Таким образом, он проведит официальный матч впервые с 28 февраля 2021 года - тогда Лорис сыграл в немецкой Бундеслиге за «Унион Берлин» против «Хоффенхайма» (1:0). Пауза у Кариуса продолжалась 728 дней.

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Кариус попал в старт «сорок» вынужденно, так как его коллега Ник Поуп отбывает дисквалификацию, а Мартин Дубравка в текущем розыгрыше Кубка лиги уже заигран за «Ман Юнайтед», выступая за клуб на правах аренды.

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Лорис Кариус Ньюкасл Кубок английской лиги по футболу
Источник Sport.ua
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