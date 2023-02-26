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  4. Леся Цуренко – Ана Конюх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
26 февраля 2023, 18:55 |
928
0

Леся Цуренко – Ана Конюх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Монтеррее

26 февраля 2023, 18:55 |
928
0
Леся Цуренко – Ана Конюх. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

26 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№100 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Монтеррее (Мексика).

В финале квалификации украинка, которая получила второй номер посева, сразится против девятой сеяной Аны Конюх из Хорватии (№143 WTA). Время начала матча – 19:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

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Источник Sport.ua
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