Страсбург расписал мировую с Клермоном, Соболь сыграл полный матч

26 февраля состоялся матч 25-го тура чемпионата Франции, в котором «Клермон» и «Страсбург» сыграли вничью.

Украинский легионер клуба из Эльзаса Эдуард Соболь начал матч в стартовом составе и провел встречу без замен.

Эта ничья позволила «Страсбургу» еще на одно очко оторваться от зоны вылета, «Клермон» чувствует себя в большей безопасности, имея на 9 очков больше.

Чемпионат Франции. 25-й тур

«Клермон» – «Страсбург» – 1:1

Голы: Рашани (65) – Диалло (34).