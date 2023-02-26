Страсбург расписал мировую с Клермоном, Соболь сыграл полный матч
Украинский легионер второй раз подряд вышел в стартовом составе французского клуба
26 февраля состоялся матч 25-го тура чемпионата Франции, в котором «Клермон» и «Страсбург» сыграли вничью.
Украинский легионер клуба из Эльзаса Эдуард Соболь начал матч в стартовом составе и провел встречу без замен.
Эта ничья позволила «Страсбургу» еще на одно очко оторваться от зоны вылета, «Клермон» чувствует себя в большей безопасности, имея на 9 очков больше.
Чемпионат Франции. 25-й тур
«Клермон» – «Страсбург» – 1:1
Голы: Рашани (65) – Диалло (34).
🏁 Le Racing ramène un point de Clermont avant la réception de Brest dimanche à la Meinau.#CF63RCSA (1-1) pic.twitter.com/KJWaShLOLN— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) February 26, 2023
События матча
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