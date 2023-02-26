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Чемпионат Франции
Клермон
26.02.2023 16:00 – FT 1 : 1
Страсбург
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Франция
26 февраля 2023, 18:07 | Обновлено 26 февраля 2023, 18:21
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Страсбург расписал мировую с Клермоном, Соболь сыграл полный матч

Украинский легионер второй раз подряд вышел в стартовом составе французского клуба

26 февраля 2023, 18:07 | Обновлено 26 февраля 2023, 18:21
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Страсбург расписал мировую с Клермоном, Соболь сыграл полный матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

26 февраля состоялся матч 25-го тура чемпионата Франции, в котором «Клермон» и «Страсбург» сыграли вничью.

Украинский легионер клуба из Эльзаса Эдуард Соболь начал матч в стартовом составе и провел встречу без замен.

Эта ничья позволила «Страсбургу» еще на одно очко оторваться от зоны вылета, «Клермон» чувствует себя в большей безопасности, имея на 9 очков больше.

Чемпионат Франции. 25-й тур

«Клермон» – «Страсбург» – 1:1
Голы: Рашани (65) – Диалло (34).

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Эльбасан Рашани (Клермон).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Хабиб Диалло (Страсбург).
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Страсбург Лига 1 Клермон чемпионат Франции по футболу Эдуард Соболь стартовые составы
Источник Sport.ua
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