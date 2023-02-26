Франция26 февраля 2023, 19:26 | Обновлено 26 февраля 2023, 20:07
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По среднему. Соболь получил оценку за поединок против Клермона
«Страсбург» с украинцем провел матч 25-го тура Лиги 1
26 февраля 2023, 19:26 | Обновлено 26 февраля 2023, 20:07
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В воскресенье, 26 февраля, в 25-м туре чемпионата Франции «Страсбург» сыграл на выезде вничью 1:1 с «Клермоном».
Украинский защитник Эдуард Соболь провел за эльзасцев весь поединок. От портала WhoScored он получил за игру 6,5 балла при средней оценке по «Страсбургу» в 6,69. Лучшим игроком встречи стал нападающий Хабиб Диалло – автор гола в ворота «Клермона».
В таблице французского чемпионата «Страсбург» занимает 15-е место с 22-мя очками. 5 марта команда Соболя примет на своем поле «Брест».
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