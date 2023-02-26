Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. По среднему. Соболь получил оценку за поединок против Клермона
Чемпионат Франции
Клермон
26.02.2023 16:00 – FT 1 : 1
Страсбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
26 февраля 2023, 19:26 | Обновлено 26 февраля 2023, 20:07
182
0

По среднему. Соболь получил оценку за поединок против Клермона

«Страсбург» с украинцем провел матч 25-го тура Лиги 1

26 февраля 2023, 19:26 | Обновлено 26 февраля 2023, 20:07
182
0
По среднему. Соболь получил оценку за поединок против Клермона
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь (справа)

В воскресенье, 26 февраля, в 25-м туре чемпионата Франции «Страсбург» сыграл на выезде вничью 1:1 с «Клермоном».

Украинский защитник Эдуард Соболь провел за эльзасцев весь поединок. От портала WhoScored он получил за игру 6,5 балла при средней оценке по «Страсбургу» в 6,69. Лучшим игроком встречи стал нападающий Хабиб Диалло – автор гола в ворота «Клермона».

В таблице французского чемпионата «Страсбург» занимает 15-е место с 22-мя очками. 5 марта команда Соболя примет на своем поле «Брест».

По теме:
Страсбург расписал мировую с Клермоном, Соболь сыграл полный матч
Где смотреть онлайн матч чемпионата Франции Марсель – ПСЖ
Соболь – в старте Страсбурга на матч с Клермоном
Эдуард Соболь Лига 1 Страсбург Клермон чемпионат Франции по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неконтролируемое пике. Челси с Мудриком уступил Тоттенхэму в дерби
Футбол | 26 февраля 2023, 17:32 58
Неконтролируемое пике. Челси с Мудриком уступил Тоттенхэму в дерби
Неконтролируемое пике. Челси с Мудриком уступил Тоттенхэму в дерби

Грэм Поттер не может вывести команду из кризиса

Мудрик остался в запасе на матч чемпионата Англии против Тоттенхэма
Футбол | 26 февраля 2023, 14:51 23
Мудрик остался в запасе на матч чемпионата Англии против Тоттенхэма
Мудрик остался в запасе на матч чемпионата Англии против Тоттенхэма

Михаил начнет встречу со «шпорами» на скамейке запасных

Динамо Киев – Валмиера – 1:1. Видео голов и обзор матча
Футбол | 26.02.2023, 17:30
Динамо Киев – Валмиера – 1:1. Видео голов и обзор матча
Динамо Киев – Валмиера – 1:1. Видео голов и обзор матча
Аль-Айн Реброва проиграл в матче за Суперкубок ОАЭ. Ярмоленко травмировался
Футбол | 25.02.2023, 20:45
Аль-Айн Реброва проиграл в матче за Суперкубок ОАЭ. Ярмоленко травмировался
Аль-Айн Реброва проиграл в матче за Суперкубок ОАЭ. Ярмоленко травмировался
ВИДЕО. Снова рекорд Дюплантиса. Швед выдал невероятный прыжок
Другие виды | 26.02.2023, 09:10
ВИДЕО. Снова рекорд Дюплантиса. Швед выдал невероятный прыжок
ВИДЕО. Снова рекорд Дюплантиса. Швед выдал невероятный прыжок
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Фанаты в Боснии и Герцеговине поддержали рф и кинули файер во вратаря
ФОТО. Фанаты в Боснии и Герцеговине поддержали рф и кинули файер во вратаря
26.02.2023, 00:10 3
Футбол
Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика
Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика
25.02.2023, 06:16
Другие виды
ВИДЕО. Роналду оформил хет-трик за 26 минут в первом тайме за Аль-Наср
ВИДЕО. Роналду оформил хет-трик за 26 минут в первом тайме за Аль-Наср
25.02.2023, 18:37 6
Футбол
Лионеля схватили за шею. Месси устроил конфликт на тренировке ПСЖ
Лионеля схватили за шею. Месси устроил конфликт на тренировке ПСЖ
24.02.2023, 22:30 2
Футбол
Арсенал с капитаном Зинченко обыграл Лестер, Эвертон Миколенко проиграл
Арсенал с капитаном Зинченко обыграл Лестер, Эвертон Миколенко проиграл
25.02.2023, 18:55 6
Футбол
ФОТО. Зинченко оценил. Арсенал поднял флаг Украины над своей базой
ФОТО. Зинченко оценил. Арсенал поднял флаг Украины над своей базой
24.02.2023, 17:02 3
Футбол
Отец Фьюри – Усику: «Возьми 30 процентов и давай устроим бой»
Отец Фьюри – Усику: «Возьми 30 процентов и давай устроим бой»
25.02.2023, 21:58 20
Бокс
ВИДЕО. Управлял котом. Владимир Кличко в Германии испытал танк Leopard
ВИДЕО. Управлял котом. Владимир Кличко в Германии испытал танк Leopard
24.02.2023, 23:23 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности