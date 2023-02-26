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  4. Цыганков получил 2-ю лучшую оценку в команде от WhoScored за матч в Бильбао
Испания
26 февраля 2023, 17:20 |
3696
4

Цыганков получил 2-ю лучшую оценку в команде от WhoScored за матч в Бильбао

Новичок «Жироны» снова оказался среди лучших

26 февраля 2023, 17:20 |
3696
4
Цыганков получил 2-ю лучшую оценку в команде от WhoScored за матч в Бильбао
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В матче 23-го тура чемпионата Испании «Жирона» на выезде переиграла «Атлетик» из Бильбао (3:2).

Украинский легионер «жирондинцев» Виктор Цыганков вышел с первых минут, отличился ассистом и был заменен на 80-й минуте матча.

Веб-портал WhoScored поставил Цыганкову оценку 7.13. Это вторая самая высокая оценка в составе «бело-красных». Больше всех получил автор первого гола Алеиш Гарсия (8.39).

Лучшим в составе «Атлетика» стал Рауль Гарсия (7.58), который вышел на второй тайм и отличился на 89-й минуте.

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Жирона Атлетик Бильбао чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Алеш Гарсия
Источник WhoScored
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Remark
Спорт.юа не нервируйте такими новостями чела с ником Запасной. О уже и так все волосы на голове вырвал после прошлого матча Жироны)
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+5
AnDiM
Людина не знімає відоси як правильно красити волосся, про нову  зачіску, татуювання і жонглювання м'ячем,а працює на тренуваннях - ось і результат.
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+4
Александр Толстых
Похоже,что Цыганков попал в нужную команду,пусть и не топовую,но всё же.Да и игрок он,собственно неплохой.
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+2
andre_lui
Вітаю Віктора! Щодо "жирондинців" - хіба так не гравців "Бордо" звуть？Може "жиронці"？
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0
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