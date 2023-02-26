Цыганков получил 2-ю лучшую оценку в команде от WhoScored за матч в Бильбао
Новичок «Жироны» снова оказался среди лучших
В матче 23-го тура чемпионата Испании «Жирона» на выезде переиграла «Атлетик» из Бильбао (3:2).
Украинский легионер «жирондинцев» Виктор Цыганков вышел с первых минут, отличился ассистом и был заменен на 80-й минуте матча.
Веб-портал WhoScored поставил Цыганкову оценку 7.13. Это вторая самая высокая оценка в составе «бело-красных». Больше всех получил автор первого гола Алеиш Гарсия (8.39).
Лучшим в составе «Атлетика» стал Рауль Гарсия (7.58), который вышел на второй тайм и отличился на 89-й минуте.
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