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  4. Цуренко разгромила итальянку на старте квалификации к турниру в Мексике
WTA
25 февраля 2023, 21:53 |
782
1

Цуренко разгромила итальянку на старте квалификации к турниру в Мексике

Леся в двух сетах обыграла Камиллу Розателло

25 февраля 2023, 21:53 |
782
1
Цуренко разгромила итальянку на старте квалификации к турниру в Мексике
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 100) в первом раунде отбора к турниру серии WTA 250 в Монтеррее (Мексика) обыграла Камиллу Розателло (Италия, WTA 239) в двух сетах за 1 час и 10 минут.

WTA 250 Монтеррей. Хард. Первый раунд квалификации

Леся Цуренко (Украина) – Камилла Розателло (Италия) – 6:4, 6:2

В финале отбора Цуренко встретится с Аной Конюх из Хорватии.

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Леся Цуренко Камилла Розателло WTA Монтеррей
Источник Sport.ua
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Александр Ад
добре.головне.щоб і надалі без травм
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