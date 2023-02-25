WTA25 февраля 2023, 21:53 |
782
1
Цуренко разгромила итальянку на старте квалификации к турниру в Мексике
Леся в двух сетах обыграла Камиллу Розателло
25 февраля 2023, 21:53 |
782
1
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 100) в первом раунде отбора к турниру серии WTA 250 в Монтеррее (Мексика) обыграла Камиллу Розателло (Италия, WTA 239) в двух сетах за 1 час и 10 минут.
WTA 250 Монтеррей. Хард. Первый раунд квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Камилла Розателло (Италия) – 6:4, 6:2
В финале отбора Цуренко встретится с Аной Конюх из Хорватии.
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