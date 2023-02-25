Цуренко разгромила итальянку на старте квалификации к турниру в Мексике

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 100) в первом раунде отбора к турниру серии WTA 250 в Монтеррее (Мексика) обыграла Камиллу Розателло (Италия, WTA 239) в двух сетах за 1 час и 10 минут.

WTA 250 Монтеррей. Хард. Первый раунд квалификации

Леся Цуренко (Украина) – Камилла Розателло (Италия) – 6:4, 6:2

В финале отбора Цуренко встретится с Аной Конюх из Хорватии.