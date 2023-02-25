Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига25 февраля 2023, 20:24 |
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Ворскла – Рига – 2:0. Гол с пенальти и с углового от штанги. Видео голов
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25 февраля 2023, 20:24 |
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В пятницу, 24 февраля, состоялся товарищеский матч между полтавской «Ворсклой» и латвийской «Ригой». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу украинской команды.
Товарищеский матч
«Ворскла» – «Рига» – 2:0
Голы: Сефери, 36 пенальти (1:0). Яворский, 41 (2:0).
«Ворскла» (1 тайм): Ященко, Чеснаков, Скляр, Олейник, Сефери, Р.Лопес, Пердута, Яворский, Павлюк, Изотов, Фелипе.
«Ворскла» (2 тайм): Исенко, Кане, Кулаковский, Черныш, Прус, Хрипчук, Юрченко, Кравец, Рамирес, Нестеренко, Крупский.
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