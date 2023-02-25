Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Рига – 2:0. Гол с пенальти и с углового от штанги. Видео голов
Товарищеские матчи
Ворскла
24.02.2023 14:00 – FT 2 : 0
Рига
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 февраля 2023, 20:24 |
263
0

Ворскла – Рига – 2:0. Гол с пенальти и с углового от штанги. Видео голов

Смотрите видеообзор товарищеского матча

25 февраля 2023, 20:24 |
263
0
Ворскла – Рига – 2:0. Гол с пенальти и с углового от штанги. Видео голов
ФК Ворскла

В пятницу, 24 февраля, состоялся товарищеский матч между полтавской «Ворсклой» и латвийской «Ригой». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу украинской команды.

Товарищеский матч

«Ворскла» – «Рига» – 2:0

Голы: Сефери, 36 пенальти (1:0). Яворский, 41 (2:0).

«Ворскла» (1 тайм): Ященко, Чеснаков, Скляр, Олейник, Сефери, Р.Лопес, Пердута, Яворский, Павлюк, Изотов, Фелипе.

«Ворскла» (2 тайм): Исенко, Кане, Кулаковский, Черныш, Прус, Хрипчук, Юрченко, Кравец, Рамирес, Нестеренко, Крупский.

По теме:
ВИДЕО. Роналду оформил хет-трик за 26 минут в первом тайме за Аль-Наср
Месси летом сыграет за Ньюэллс Олд Бойз
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла дозаявила Кане на УПЛ
Ворскла Полтава Рига товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко – капитан Арсенала на матч с Лестером
Футбол | 25 февраля 2023, 16:42 20
Зинченко – капитан Арсенала на матч с Лестером
Зинченко – капитан Арсенала на матч с Лестером

Украинец выведет «Канониров» с капитанской повязкой

Известно, будет ли бой Усик – Фьюри бесплатно транслироваться в Украине
Бокс | 25 февраля 2023, 15:53 0
Известно, будет ли бой Усик – Фьюри бесплатно транслироваться в Украине
Известно, будет ли бой Усик – Фьюри бесплатно транслироваться в Украине

Александр Красюк утвеждает, что платных форматов не будет

ВИДЕО. Управлял котом. Владимир Кличко в Германии испытал танк Leopard
Война | 24.02.2023, 23:23
ВИДЕО. Управлял котом. Владимир Кличко в Германии испытал танк Leopard
ВИДЕО. Управлял котом. Владимир Кличко в Германии испытал танк Leopard
Гринвуд, который был обвинен в изнасиловании, станет отцом. Мать – жертва
Футбол | 25.02.2023, 04:40
Гринвуд, который был обвинен в изнасиловании, станет отцом. Мать – жертва
Гринвуд, который был обвинен в изнасиловании, станет отцом. Мать – жертва
Почти лучший в матче. Названа оценка Зинченко за игру против Лестера в АПЛ
Футбол | 25.02.2023, 19:45
Почти лучший в матче. Названа оценка Зинченко за игру против Лестера в АПЛ
Почти лучший в матче. Названа оценка Зинченко за игру против Лестера в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика
Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика
25.02.2023, 06:16
Другие виды
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
23.02.2023, 17:50 3
Война
Вице-президент Динамо лоббирует интересы российского бизнеса в Украине?
Вице-президент Динамо лоббирует интересы российского бизнеса в Украине?
24.02.2023, 13:25 30
Футбол
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
24.02.2023, 06:23 24
Футбол
Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор
Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор
24.02.2023, 01:05 13
Футбол
ВИДЕО. Киченок после победы не пожала руку россиянке на турнире в ОАЭ
ВИДЕО. Киченок после победы не пожала руку россиянке на турнире в ОАЭ
23.02.2023, 17:15 9
Теннис
Жребий брошен. Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Жребий брошен. Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
24.02.2023, 13:20 77
Футбол
Хенк ВАН СТЕЕ: «После жеребьевки Лиги Европы сразу же связался с Палкиным»
Хенк ВАН СТЕЕ: «После жеребьевки Лиги Европы сразу же связался с Палкиным»
25.02.2023, 11:16 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности