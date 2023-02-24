Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига24 февраля 2023, 15:25 | Обновлено 24 февраля 2023, 15:28
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Ворскла – Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 февраля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
24 февраля 2023, 15:25 | Обновлено 24 февраля 2023, 15:28
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Полтавская «Ворскла» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником является «Рига» из Латвии. Начало матча – 24 февраля в 14:00 по Киеву.
Ворскла – Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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