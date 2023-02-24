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Товарищеские матчи
Ворскла
24.02.2023 14:00 – FT 2 : 0
Рига
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 февраля 2023, 15:25 | Обновлено 24 февраля 2023, 15:28
174
0

Ворскла – Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 февраля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

24 февраля 2023, 15:25 | Обновлено 24 февраля 2023, 15:28
174
0
Ворскла – Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником является «Рига» из Латвии. Начало матча – 24 февраля в 14:00 по Киеву.

Ворскла – Рига. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Ворскла Полтава контрольные матчи УПЛ Рига
Источник Sport.ua
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