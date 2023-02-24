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Товарищеские матчи
Ворскла
24.02.2023 14:00 – FT 2 : 0
Рига
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Украина. Премьер лига
24 февраля 2023, 17:28 | Обновлено 24 февраля 2023, 17:35
127
0

Ворскла добилась победы перед возвращением из Турции в Украину

Полтавская команда провела заключительный спарринг сбора

24 февраля 2023, 17:28 | Обновлено 24 февраля 2023, 17:35
127
0
Ворскла добилась победы перед возвращением из Турции в Украину
ФК Ворскла Полтава

В пятницу, 24 февраля, на предсезонном сборе в Турции полтавская «Ворскла» провела товарищеский поединок с латвийской командой «Рига». Это был заключительный спарринг украинской команды на турецком сборе.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «Ворсклы». В составе подопечных Виктора Скрипника голами отметились Сефери, который реализовал пенальти, и Яворский.

Товарищеский матч

«Ворскла» – «Рига» – 2:0

Голы: Сефери, 36 пенальти (1:0). Яворский, 41 (2:0).

«Ворскла» (1 тайм): Ященко, Чеснаков, Скляр, Олейник, Сефери, Р.Лопес, Пердута, Яворский, Павлюк, Изотов, Фелипе.

«Ворскла» (2 тайм): Исенко, Кане, Кулаковский, Черныш, Прус, Хрипчук, Юрченко, Кравец, Рамирес, Нестеренко, Крупский.

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Ворскла Полтава Рига товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Источник ФК Ворскла
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