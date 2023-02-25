Леся Цуренко – Камилла Розателло. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№100 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Монтеррее (Мексика).

В первом раунде квалификации украинка, которая получила второй номер посева, сразится с Камиллой Розателло (№239 WTA) из Италии. Встреча начнется после поединка Стефанини – Викери. Время начала матча – 20:50 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сыграет против девятой сеяной Аны Конюх из Хорватии (№143 WTA).

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