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  4. Леся Цуренко – Камилла Розателло. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
25 февраля 2023, 20:15 |
175
0

Леся Цуренко – Камилла Розателло. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации на турнире в Монтеррее

25 февраля 2023, 20:15 |
175
0
Леся Цуренко – Камилла Розателло. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

25 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№100 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Монтеррее (Мексика).

В первом раунде квалификации украинка, которая получила второй номер посева, сразится с Камиллой Розателло (№239 WTA) из Италии. Встреча начнется после поединка Стефанини – Викери. Время начала матча – 20:50 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сыграет против девятой сеяной Аны Конюх из Хорватии (№143 WTA).

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Леся Цуренко WTA Монтеррей Камилла Розателло смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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