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  4. Зинченко – капитан Арсенала на матч с Лестером
Англия
25 февраля 2023, 16:42 |
3748
18

Зинченко – капитан Арсенала на матч с Лестером

Украинец выведет «Канониров» с капитанской повязкой

25 февраля 2023, 16:42 |
3748
18
Зинченко – капитан Арсенала на матч с Лестером
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский полузащитник Александр Зинченко будет капитаном «Арсенала» на сегодняшний матч 25-го тура АПЛ против «Лестера». Начало – в 17:00 по Киеву.

Зинченко выведет «Арсенал» с капитанской повязкой впервые. Он перешел в команду лишь летом прошлого года из «Манчестер Сити».

Суммарно это лишь второй выход Зинченко на поле с капитанской повязкой в его клубной карьере. Впервые это случилось 1 марта 2022 года в матче Кубка Англии против «Питерборо» (победа 2:0).

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Лестер - Арсенал Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 18
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osokor
Молодець Зінченко! Фактично сам себе зробив, і як футболіста, і як особистість. Молодець.
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+7
zhyr
Це в честь роковин війни 
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+5
Remark
Хочу увидеть ипальник леоненко, который неоднократно на канале Футбол говорил, что Зинченко ждет вечное арендное будущее (это как раз было в то время как его МС купил и отправил в ПСВ или куда там, уже не помню).
А так же на расии есть один прогнозист на ютубе, сливной балагур, который ставит кофы 1.1 (не буду его называть рекламировать, да и уже год его не смотрю, но уверен что там ничего в ватном подсознании не изменилось), так вот... это сливное чудо на каждом стриме утверждало, что Зинченко - это вообще худшее что есть в Сити. Вот на его трафарет я бы тоже глянул после этой новости. 
П.С. Аха))) Еще вспомнил про этого сливного прогнозиста одну историю))) Он когда-то у себя на стриме обзывал Ярмоленко, Зинченко тупыми людьми. Типа Вы футболисты, занимайтесь футболом, а типа в политику не лезьте. И он добавил, что эти футболисты на столько тупые, что не знают даже столицы Австралии. Так вот, на следующем стриме, в чате, я у него спросил: Какой город столица Австралии? На что оно ответило: Сидней!!!
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+5
Показать Скрыть 4 ответа
KIEWADIM
Круто, так держать Зина!
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+4
avk2307
Чесно кажучи,я як давній вболівальник Арсенала думав що Зіну з Тірні бідуть міняти в залежності від суперника. А вийшло набагато краще, тепер Тірні в Ньюкасл сватають. Витіснив він його повністю. Браво Зінченко!!!
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+3
Lesovij7
Исторический момент, после Шевченко и Скрипника лишь второй кто одел капитанку в топ лигах
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+3
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avk2307
Отменили красивый гол, но справедливо
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+2
avk2307
Троссард, он же игрок  вместо Мудрика второй гол за Арсенал!!! Или нет?
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+2
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donnerwetter
Это в духе всей АПЛ и политики Англии и Великобритании.
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+2
OKs100
Прогнозировано. Он станет клубной легендой Арсенала.
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+1
Gargantua
Зина красавчик. Интеллект, трудолюбие, настойчивость.
то есть все те качества, которых как правило не хватает украинским футболистам для успеха. А у него все это есть.
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0
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