Англия25 февраля 2023, 16:42 |
3748
18
Зинченко – капитан Арсенала на матч с Лестером
Украинец выведет «Канониров» с капитанской повязкой
25 февраля 2023, 16:42 |
3748
18
Украинский полузащитник Александр Зинченко будет капитаном «Арсенала» на сегодняшний матч 25-го тура АПЛ против «Лестера». Начало – в 17:00 по Киеву.
Зинченко выведет «Арсенал» с капитанской повязкой впервые. Он перешел в команду лишь летом прошлого года из «Манчестер Сити».
Суммарно это лишь второй выход Зинченко на поле с капитанской повязкой в его клубной карьере. Впервые это случилось 1 марта 2022 года в матче Кубка Англии против «Питерборо» (победа 2:0).
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А так же на расии есть один прогнозист на ютубе, сливной балагур, который ставит кофы 1.1 (не буду его называть рекламировать, да и уже год его не смотрю, но уверен что там ничего в ватном подсознании не изменилось), так вот... это сливное чудо на каждом стриме утверждало, что Зинченко - это вообще худшее что есть в Сити. Вот на его трафарет я бы тоже глянул после этой новости.
П.С. Аха))) Еще вспомнил про этого сливного прогнозиста одну историю))) Он когда-то у себя на стриме обзывал Ярмоленко, Зинченко тупыми людьми. Типа Вы футболисты, занимайтесь футболом, а типа в политику не лезьте. И он добавил, что эти футболисты на столько тупые, что не знают даже столицы Австралии. Так вот, на следующем стриме, в чате, я у него спросил: Какой город столица Австралии? На что оно ответило: Сидней!!!
то есть все те качества, которых как правило не хватает украинским футболистам для успеха. А у него все это есть.