Зинченко – капитан Арсенала на матч с Лестером

Украинский полузащитник Александр Зинченко будет капитаном «Арсенала» на сегодняшний матч 25-го тура АПЛ против «Лестера». Начало – в 17:00 по Киеву.

Зинченко выведет «Арсенал» с капитанской повязкой впервые. Он перешел в команду лишь летом прошлого года из «Манчестер Сити».

Суммарно это лишь второй выход Зинченко на поле с капитанской повязкой в его клубной карьере. Впервые это случилось 1 марта 2022 года в матче Кубка Англии против «Питерборо» (победа 2:0).