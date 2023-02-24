Клуб Роналду начал переговоры с Серхио Рамосом

Клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» проявляет интерес к еще одной возрастной звезде мирового футбола. Речь идет о центральном защитнике «ПСЖ» Серхио Рамосе, который недавно завершил карьеру в сборной Испании.

По информации испанских СМИ, первые контакты между представителями «Аль-Насра» и Рамосом уже были.

Контракт Серхио Рамоса с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона. В нынешнем сезоне на счету 36-летнего испанца 2 гола и 1 ассист в 32 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Сегодня Рамос опубликовал пост в поддержку Украины.