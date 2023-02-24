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  4. Клуб Роналду начал переговоры с Серхио Рамосом
Франция
24 февраля 2023, 22:21 |
545
0

Клуб Роналду начал переговоры с Серхио Рамосом

Защитник «ПСЖ» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

24 февраля 2023, 22:21 |
545
0
Клуб Роналду начал переговоры с Серхио Рамосом
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» проявляет интерес к еще одной возрастной звезде мирового футбола. Речь идет о центральном защитнике «ПСЖ» Серхио Рамосе, который недавно завершил карьеру в сборной Испании.

По информации испанских СМИ, первые контакты между представителями «Аль-Насра» и Рамосом уже были.

Контракт Серхио Рамоса с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона. В нынешнем сезоне на счету 36-летнего испанца 2 гола и 1 ассист в 32 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Сегодня Рамос опубликовал пост в поддержку Украины.

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Криштиану Роналду ПСЖ Аль-Наср Эр-Рияд Серхио Рамос
Источник Marca
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