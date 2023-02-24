Клуб Роналду начал переговоры с Серхио Рамосом
Защитник «ПСЖ» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» проявляет интерес к еще одной возрастной звезде мирового футбола. Речь идет о центральном защитнике «ПСЖ» Серхио Рамосе, который недавно завершил карьеру в сборной Испании.
По информации испанских СМИ, первые контакты между представителями «Аль-Насра» и Рамосом уже были.
Контракт Серхио Рамоса с «ПСЖ» истекает в конце текущего сезона. В нынешнем сезоне на счету 36-летнего испанца 2 гола и 1 ассист в 32 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
Сегодня Рамос опубликовал пост в поддержку Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы
Анатолий Трубин выиграл серию пенальти у игроков французского «Ренна»