ОФИЦИАЛЬНО. Серхио Рамос завершил карьеру в сборной Испании

Именитый испанский защитник Серхио Рамос завершил карьеру в сборной Испании.

36-летний центрбек опубликовал прощальный пост в своих социальных соцсетях.

В составе национальной команды Испании он становился чемпионом мира в 2010 году, а также брал титул чемпионата Европы в 2008 и 2012 годах. Всего за сборную Испании он провел 180 матчей, в которых отметился 23 голами.

«Настало время, время прощаться со Сборной. Сегодня утром мне позвонил нынешний тренер, который сказал, что не будет рассчитывать на меня, независимо от уровня, который я могу показать или как я продолжу свою спортивную карьеру.



К большому сожалению, это конец пути, который, как я надеялся, будет длиннее и завершится лучше, на вершине всех успехов, которых мы добились с командой. Я думаю, что эта карьера заслужила завершения, потому что мое выступление не соответствует заслугам нашей сборной, но не по возрасту или другим причинам, которые я, не услышав их, ощутил. Потому что быть молодым или менее молодым — это не добродетель или дефект, это лишь временная черта, которая не обязательно связана с работоспособностью или способностями.



Смотрю с восхищением и завистью на Модрича, Месси, Пепе... Суть, традиция, ценности, меритократия и справедливость в футболе. К сожалению, у меня так не будет, потому что футбол не всегда справедлив, а футбол не всегда только футбол.



Этой грустью я хочу поделиться с вами, но и с высоко поднятой головой и очень благодарен за все эти годы и за вашу поддержку. Я возвращаю неизгладимые воспоминания, все титулы, за которые мы боролись и праздновали вместе, и огромную гордость за то, что я испанский игрок. Этот щит, эта рубашка и этот веер, это сделало меня счастливым. Я продолжу болеть за свою страну не выходя из дома.



Сердечное спасибо всем, кто всегда верил в меня! ❤️💛❤️».

Сейчас Рамос является игроком французского «ПСЖ». В столичный клуб Франции он перешел из мадридского «Реала» летом 2021 года.