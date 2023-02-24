ФОТО. Рамос опубликовал пост в поддержку Украины на годовщину вторжения рф

36-летний испанский защитник французского клуба «ПСЖ» Серхио Рамос опубликовал пост в своем Instagram на поддержку Украины на годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину.

«НАДЕЖДА», так назвала свою работа 15-летняя украинская беженка Патриция. «Когда я приехала в Румынию, я начала рисовать свои воспоминания, чтоб показать людям, как я восхищаюсь свой прекрасной страной, Украиной. Я также хочу помочь людям, которые убежали от войны, вспомнить прекрасное, что они оставили в Украине».

Она, как и миллионы украинских детей, девушек и парней, 365 дней мучается от последствий войны в ее стране.

Патриция покинула свой дом в Измаиле в мае 2022 года, оставив там своих бабушек и дедушек.

7,8 миллионов таких девочек и детей, как она, страдают от насилия, травм, утрат, разрух и переселения на протяжении года», – написал Рамос.

Также Рамос прикрепил ссылку для сбора денег для помощи украинским беженцам.

Ранее именитый испанец объявил о завершении карьеры в сборной Испании.