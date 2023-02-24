Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига24 февраля 2023, 20:59 | Обновлено 24 февраля 2023, 22:21
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Металлист – Дордой – 3:1. Гол с центра поля. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Турции
24 февраля 2023, 20:59 | Обновлено 24 февраля 2023, 22:21
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Харьковский «Металлист» провел последний контрольный матч на зимних сборах в Турции.
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Соперником был «Дордой» из Кыргызстана.
На 73-й минуте поединка защитник «Металлиста» Богдан Порох забил гол со своей половины поля.
Товарищеский матч, 24 февраля
Металлист (Украина) – Дордой (Кыргызстан) – 3:1
Голы: Чидомере, 17, Порох, 73, Мизюк, 90 – Рустамов, 74.
Металлист – Дордой – 3:1. Гол с центра поля. Видео голов и обзор матча
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