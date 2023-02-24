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Металлист
24.02.2023 11:30 – FT 3 : 1
Дордой
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Украина. Премьер лига
24 февраля 2023, 20:59 | Обновлено 24 февраля 2023, 22:21
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0

Металлист – Дордой – 3:1. Гол с центра поля. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча на сборах в Турции

24 февраля 2023, 20:59 | Обновлено 24 февраля 2023, 22:21
155
0
Металлист – Дордой – 3:1. Гол с центра поля. Видео голов и обзор матча
ФК Металлист

Харьковский «Металлист» провел последний контрольный матч на зимних сборах в Турции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником был «Дордой» из Кыргызстана.

На 73-й минуте поединка защитник «Металлиста» Богдан Порох забил гол со своей половины поля.

Товарищеский матч, 24 февраля

Металлист (Украина) – Дордой (Кыргызстан) – 3:1

Голы: Чидомере, 17, Порох, 73, Мизюк, 90 – Рустамов, 74.

Металлист – Дордой – 3:1. Гол с центра поля. Видео голов и обзор матча

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Источник Sport.ua
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