Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига24 февраля 2023, 14:37 | Обновлено 24 февраля 2023, 14:50
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Металлист на турецком сборе переиграл соперника из Кыргызстана
Харьковчане сыграли с командой «Дордой»
24 февраля 2023, 14:37 | Обновлено 24 февраля 2023, 14:50
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В пятницу, 24 февраля, на предсезонном сборе в Турции «Металлист» провел последний спарринг зимнего межсезонья. В нем харьковскому коллективу противостояла кыргызстанская команда «Дордой» из Бишкека.
Матч завершился победой «Металлиста» со счетом 3:1. Голами в рядах харьковчан отметились Чидомере, Порох и Мизюк.
Товарищеский матч
«Металлист» – «Дордой» – 3:1
Голы: Чидомере, 17 (1:0). Порох, 73 (2:0). Рустамов, 74 (2:1). Мизюк, 90 (3:1).
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