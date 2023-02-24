Металлист на турецком сборе переиграл соперника из Кыргызстана

В пятницу, 24 февраля, на предсезонном сборе в Турции «Металлист» провел последний спарринг зимнего межсезонья. В нем харьковскому коллективу противостояла кыргызстанская команда «Дордой» из Бишкека.

Матч завершился победой «Металлиста» со счетом 3:1. Голами в рядах харьковчан отметились Чидомере, Порох и Мизюк.

Товарищеский матч

«Металлист» – «Дордой» – 3:1

Голы: Чидомере, 17 (1:0). Порох, 73 (2:0). Рустамов, 74 (2:1). Мизюк, 90 (3:1).