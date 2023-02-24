Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига24 февраля 2023, 15:10 | Обновлено 24 февраля 2023, 15:14
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ВИДЕО. Гол на миллион. Защитник Металлиста забил со своей половины поля
Богдан Порох отличился шедевром в игре с «Дордой»
24 февраля 2023, 15:10 | Обновлено 24 февраля 2023, 15:14
1635
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В пятницу, 24 февраля, состоялся товарищеский матч между харьковским «Металлистом» и кыргызстанской командой «Дордой». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу украинского клуба.
На 73-й минуте поединка защитник «Металлиста» Богдан Порох решился на удар со своей половины поля. В итоге мяч пролетел над голкипером и попал в ворота.
Товарищеский матч
«Металлист» – «Дордой» – 3:1
Голы: Чидомере, 17 (1:0). Порох, 73 (2:0). Рустамов, 74 (2:1). Мизюк, 90 (3:1).
Видеообзор матча:
Видео гола Пороха:
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Комментарии 3
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всего лишь на миллион ??? может на 100 миллионов ?
Гарно поклав)
У Пороха есть порох в пороховницах))) Хорошая банка) Воротник, наверно, о любовнице думал)
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