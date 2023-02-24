В пятницу, 24 февраля, состоялся товарищеский матч между харьковским «Металлистом» и кыргызстанской командой «Дордой». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу украинского клуба.

На 73-й минуте поединка защитник «Металлиста» Богдан Порох решился на удар со своей половины поля. В итоге мяч пролетел над голкипером и попал в ворота.

Товарищеский матч

«Металлист» – «Дордой» – 3:1

Голы: Чидомере, 17 (1:0). Порох, 73 (2:0). Рустамов, 74 (2:1). Мизюк, 90 (3:1).

Видеообзор матча:

Видео гола Пороха: