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Товарищеские матчи
Металлист
24.02.2023 11:30 3 : 1
Дордой
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 февраля 2023, 15:10 | Обновлено 24 февраля 2023, 15:14
1635
3

ВИДЕО. Гол на миллион. Защитник Металлиста забил со своей половины поля

Богдан Порох отличился шедевром в игре с «Дордой»

24 февраля 2023, 15:10 | Обновлено 24 февраля 2023, 15:14
1635
3
ВИДЕО. Гол на миллион. Защитник Металлиста забил со своей половины поля
ФК Металлист. Богдан Порох

В пятницу, 24 февраля, состоялся товарищеский матч между харьковским «Металлистом» и кыргызстанской командой «Дордой». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу украинского клуба.

На 73-й минуте поединка защитник «Металлиста» Богдан Порох решился на удар со своей половины поля. В итоге мяч пролетел над голкипером и попал в ворота.

Товарищеский матч

«Металлист» – «Дордой» – 3:1

Голы: Чидомере, 17 (1:0). Порох, 73 (2:0). Рустамов, 74 (2:1). Мизюк, 90 (3:1).

Видеообзор матча:

Видео гола Пороха:

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Источник FootballHub
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Khan
всего лишь на миллион ??? может на 100 миллионов ? 
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0
dimando560
Гарно поклав)
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0
Remark
У Пороха есть порох в пороховницах))) Хорошая банка) Воротник, наверно, о любовнице думал)
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0
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