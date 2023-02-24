Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Фейенорд – фаворит. Это будет трудный матч»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Игор Йовичевич оценил исход жеребьевки 1/8 Лиги Европы, который выбрал в соперники «горнякам» «Фейеноорд» из Роттердама.

– Первое чувство – едем в город, где все началось. Роттердам был для нас точкой нашей свежей истории и пути. Вернуться туда – приятно. А команда действительно топовая. Видите, как «Фейеноорд» сильно выглядит – были первыми в группе Лиги Европы, идут лидером чемпионата. Так что нет легких соперников. Уважаем их, это будет трудный матч. Можно сказать, что они фавориты. Мы будем сражаться до конца. Будем верить, что чудо может случиться еще раз. И с тем вдохновением едем сначала в Варшаву, а затем в Роттердам.

– Каждый раз вы говорите, что оппонент является фаворитом, но мы проходим дальше. Можно ли сказать, что эта философия вам играет на форт?

– Я бы не сказал. Только посмотрите на бюджет этих команд и на стоимость самих футболистов. Думаю, что это играет немаловажную роль в футболе, но не всегда фавориты выиграют. Это такая игра, что может произойти многое в течение 90 минут. В тот день должен показать, что ты лучше. Это наша философия – идти от матча к матчу и верить, что невозможно станет возможным, – признался Йовичевич.