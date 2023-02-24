Герой Шахтера. Трубин попал в команду недели ЛЕ по версии WhoScored
Украинский голкипер сыграл ключевую роль в победе донецкого клуба над «Ренном»
В четверг, 23 февраля, состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Ренном» и «Шахтером».
Первый поединок завершился победой украинского клуба (2:1), однако во Франции «горняки» проиграли 1:0 в основное время, игра перешла в экстра-тайм, где донецкая команда пропустила еще один мяч и только а конце экс-трайма смогла сравнять счет благодаря автоголу защитника «Ренна». Поединок перешел в серию пенальти, где главным героем успеха «Шахтера» стал Анатолий Трубин, который взял 3 пенальти и позволил своей команде выйти в 1/8 финала ЛЕ.
После окончания встречи статистический портал WhoScored выставил Трубину оценку в 8,9 балла.
Это позволило украинскому голкиперу войти в символическую сборную недели в Лиге Европы.
В 1/8 финала ЛЕ «Шахтер» встретится с «Фейеноордом» из Нидерландов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Анатолий Трубин выиграл серию пенальти у игроков французского «Ренна»
Теперь ждем жеребьевку