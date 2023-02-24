Герой Шахтера. Трубин попал в команду недели ЛЕ по версии WhoScored

В четверг, 23 февраля, состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Ренном» и «Шахтером».

Первый поединок завершился победой украинского клуба (2:1), однако во Франции «горняки» проиграли 1:0 в основное время, игра перешла в экстра-тайм, где донецкая команда пропустила еще один мяч и только а конце экс-трайма смогла сравнять счет благодаря автоголу защитника «Ренна». Поединок перешел в серию пенальти, где главным героем успеха «Шахтера» стал Анатолий Трубин, который взял 3 пенальти и позволил своей команде выйти в 1/8 финала ЛЕ.

После окончания встречи статистический портал WhoScored выставил Трубину оценку в 8,9 балла.

Это позволило украинскому голкиперу войти в символическую сборную недели в Лиге Европы.

В 1/8 финала ЛЕ «Шахтер» встретится с «Фейеноордом» из Нидерландов.