Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Герой Шахтера. Трубин попал в команду недели ЛЕ по версии WhoScored
Лига Европы
24 февраля 2023, 14:17 |
640
1

Герой Шахтера. Трубин попал в команду недели ЛЕ по версии WhoScored

Украинский голкипер сыграл ключевую роль в победе донецкого клуба над «Ренном»

24 февраля 2023, 14:17 |
640
1
Герой Шахтера. Трубин попал в команду недели ЛЕ по версии WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В четверг, 23 февраля, состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между «Ренном» и «Шахтером».

Первый поединок завершился победой украинского клуба (2:1), однако во Франции «горняки» проиграли 1:0 в основное время, игра перешла в экстра-тайм, где донецкая команда пропустила еще один мяч и только а конце экс-трайма смогла сравнять счет благодаря автоголу защитника «Ренна». Поединок перешел в серию пенальти, где главным героем успеха «Шахтера» стал Анатолий Трубин, который взял 3 пенальти и позволил своей команде выйти в 1/8 финала ЛЕ.

После окончания встречи статистический портал WhoScored выставил Трубину оценку в 8,9 балла.

Это позволило украинскому голкиперу войти в символическую сборную недели в Лиге Европы.

В 1/8 финала ЛЕ «Шахтер» встретится с «Фейеноордом» из Нидерландов.

По теме:
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «В новом сезоне Барселоне нужно показать себя в ЛЧ»
Фейеноорд в преддверии встреч с Шахтером может лишиться хавбека
Шахтеру будет сложно. Фейеноорд лидирует в Нидерландах и мало проигрывает
Анатолий Трубин символическая сборная Лига Европы Шахтер Донецк Ренн Ренн - Шахтер лучший игрок WhoScored
Источник WhoScored
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он вытянул Шахтер. Герой матча получил от WhoScored высокую оценку 8.9
Футбол | 24 февраля 2023, 04:15 4
Он вытянул Шахтер. Герой матча получил от WhoScored высокую оценку 8.9
Он вытянул Шахтер. Герой матча получил от WhoScored высокую оценку 8.9

Анатолий Трубин выиграл серию пенальти у игроков французского «Ренна»

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Я настолько доволен Шахтером, настолько в хайпе...»
Футбол | 24 февраля 2023, 12:12 8
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Я настолько доволен Шахтером, настолько в хайпе...»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Я настолько доволен Шахтером, настолько в хайпе...»

Теперь ждем жеребьевку

Кевин Келси побил рекорд Чиприана Марики
Футбол | 24.02.2023, 12:08
Кевин Келси побил рекорд Чиприана Марики
Кевин Келси побил рекорд Чиприана Марики
Китай представил мирный план. Документ состоит из 12 пунктов
Война | 24.02.2023, 05:23
Китай представил мирный план. Документ состоит из 12 пунктов
Китай представил мирный план. Документ состоит из 12 пунктов
Какие команды могут стать соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
Футбол | 24.02.2023, 01:45
Какие команды могут стать соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
Какие команды могут стать соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
romanchik.8409
В сборной три атакующих игрока Ренна и Трубин)! Класс 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина будет бойкотировать чемпионаты мира по боксу из-за допуска россиян
Украина будет бойкотировать чемпионаты мира по боксу из-за допуска россиян
22.02.2023, 15:31 26
Бокс
Клопп – аут? Ливерпуль нашел замену немецкому наставнику в топ-клубе Европы
Клопп – аут? Ливерпуль нашел замену немецкому наставнику в топ-клубе Европы
22.02.2023, 11:20 14
Футбол
Украина уступила Италии в отборе на чемпионат мира по баскетболу
Украина уступила Италии в отборе на чемпионат мира по баскетболу
23.02.2023, 23:56 4
Баскетбол
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
ВИДЕО. Левел некст. Мудрик играючи поднял штангу весом 150 кг
24.02.2023, 06:23 15
Футбол
Аутсайдер УПЛ заявил на сезон легенду Днепра-1 и бразильского полузащитника
Аутсайдер УПЛ заявил на сезон легенду Днепра-1 и бразильского полузащитника
22.02.2023, 10:59 6
Футбол
«Война, семья и Эвертон». Миколенко рассказал о жизни в Англии
«Война, семья и Эвертон». Миколенко рассказал о жизни в Англии
23.02.2023, 13:40 10
Футбол
Анастасия МЕРКУШИНА: Видела, как в свое время унижали олимпийских чемпионок
Анастасия МЕРКУШИНА: Видела, как в свое время унижали олимпийских чемпионок
23.02.2023, 10:40 9
Биатлон
Трансферная зима 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
23.02.2023, 01:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности