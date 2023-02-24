Ренн – Шахтер: Трубин, порядок и удача побили класс

Оценивая перспективы «Шахтера» в ответном поединке Лиги Европы против «Ренна», Sport.ua отмечал, что фаворитом матча будет французский коллектив. И что именно «красно-черные» имеют больше шансов выйти в следующий раунд. Но если на стороне дончан, окромя всего прочего, будет еще и удача, то именно они пройдут дальше.

Удача в этот раз действительно была настоящим ангелом-хранителем украинской команды. И эта госпожа сделала все от нее зависящее, дабы в следующем раунде оказался именно «Шахтер».

Но не только благодаря везению «оранжево-черные» прошли дальше. Были и иные козыри. О них и пойдет речь.

Анатолий Трубин. Сразу начнем с козырей. По оценкам практически всех серьезных статистических порталов, да и просто по элементарным визуальным характеристикам, голкипер «Шахтера» провел классный матч, став настоящим героем своей команды.

Отбить сразу три пенальти в «лотерейной» серии – уже само по себе знаковое событие. Однако не пенальти единственными. Трубин был хорош и в основное время, и во время овертаймов. Хоть подобное и не принято говорить в слух, но если бы не он, «Шахтер» бы наверняка не справился со своей задачей. Поэтому однозначно респект.



ФК Шахтер. Анатолий Трубин

Плохо, если этот кипер таки покинет команду в летнее межсезонье. Он мог бы стать первым номером «горняков» на долгие годы, ибо уже в столь юном возрасте имеет и необходимый уровень, и необходимую выдержку.

Но если, все же, он окажется в итоге в серьезной зарубежной команде, лично я пойму: как показывает опыт Зинченко, за «бугор» лучше уходить молодым и ранним.

Игор Йовичевич. «Украина, это для тебя», – скажет после драматической развязки на «Роазон Парк» главный тренер «Шахтера». Собственно, своих симпатий к нашей стране хорватский тренер никогда и не скрывал. Еще в свою игровую бытность во Львове. В данном случае хочется его отметить именно как специалиста.

«Шахтер» Йовичевича – это команда, умеющая ждать и терпеть, умеющая использовать малейшую оплошность оппонента. Даже очень серьезного оппонента. Это порядок и игровая дисциплина.

Во многом благодаря именно этим качествам «горняки» осенью не потерялись в сложной группе Лиги чемпионов, прошли очень непростого соперника в первом раунде плей-офф Лиги Европы.

Признаться, лично я был не очень высокого мнения о потенциале этого наставника. В том плане, что, на мой взгляд, его планка притязаний и возможностей не очень высокая. Признаю, что неправ. Оказывается, не обязательно быть тактическим «фриком» типа Де Дзерби. Можно делать упор и на простоту.

Дмитрий Крыськив. В первом матче против «Ренна» Дмитрий, «заменяющий» Мудрика на левом фланге атаки, выдал очень качественный поединок, став одним из героев матча. Признаться, я удивился, не увидев Крыськива в стартовом составе.

Не оказалось полузащитника и в общей заявке на игру. По всей видимости, из-за травмы, хотя о ее наличии и не анонсировалось.

Крыськива заменял Топалов. Если честно, то оценка «не очень».

Это к тому, о чем я говорил еще после варшавского поединка: «Шахтер» имеет хорошую обойму из 13-14 игроков, являющуюся стартовым составом, но вот дальше начинаются серьезные проблемы, ибо по-настоящему усиливать игру команды со скамейки практически некому. Это не вина «Шахтера», это, скорее, его беда.

Не хочу «накаркать», но данная проблема в итоге может сыграть с «горняками» злую шутку.

Жереми Доку. Я не случайно выбрал этого товарища олицетворять весь «Ренн». Парень провел очень качественный матч: был на виду, поучаствовал в обоих забитых мячах, достаточно легко оставлял ни с чем наших защитников, превосходя их и в скорости, и в дриблинге.

Доку в большинстве эпизодов смотрелся лучше и Михайличенко, и Матвиенко. Как и «Ренн» во многих эпизодах смотрелся лучше «Шахтера». Честно говоря, лично мне команда Женезио понравилась. И в первом поединке против дончан, и особенно во втором. И если быть до конца объективным, она заслужила на выход в следующий раунд не меньше наших. Но Трубин, порядок и удача «гуртом» побили класс.



ФК Шахтер

«Фенербахче». При чем здесь стамбульский клуб, спросите вы. Да все просто: хотелось бы, чтобы следующим соперником «горняков» стала именно эта команда, которая осенью дважды победила «Динамо» в групповой стадии Лиги Европы.

«Ренн», тоже дважды обыгравший подопечных Луческу прошлой осенью, «горняки» поставили на место. Отомстивши в такой вот способ за своих заклятых киевских друзей.

Неплохо было бы поставить на место и «Фенербахче».

Но если дончанам выпадет кто-то другой, лично я не буду против: там любой оппонент интересный.