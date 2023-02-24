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  4. ВИДЕО. Возвращение блудного сына. Друг Кирьоса шикарно спас матчбол
ATP
24 февраля 2023, 11:46 |
288
0

ВИДЕО. Возвращение блудного сына. Друг Кирьоса шикарно спас матчбол

Бернард Томич вышел в свой первый четвертьфинал на челленджерах за 5 лет

24 февраля 2023, 11:46 |
288
0
ВИДЕО. Возвращение блудного сына. Друг Кирьоса шикарно спас матчбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернард Томич

Австралийский 30-летний теннисист Бернард Томич (АТР 430) вышел в свой первый четвертьфинал на челленджерах с 2018 года.

В 1/8 финала челленджера в Монтеррее (Мексика) Бернард в трех сетах обыграл Эмилио Гомеса (Эквадор, ATP 91) за 2 часа и 4 минуты.

ATP челленджер Монтеррей. Хард. 1/8 финала

Бернард Томич (Австралия) – Эмилио Гомес (Эквадор) – 4:6, 6:4, 7:6 (7:4)

В третьем сете Томич уступал 4:5 и висел на матчболе, но шикарным образом спас его и вскоре выиграл поединок.

Помимо своей дружбы с именитым Ником Кирьосом, Томич известен тем, что находился на 17-й позиции рейтинга АТР в 2016 году, а также выиграл 4 турнира серии АТР 250. Однако в 2018 году в его карьере пошел явный спад и он опустился вначале на 243 позицию, а затем и вовсе выпал с первой четырехсотни. Сейчас, с лета 2022 года, у него 35 побед и всего 5 поражений.

В четвертьфинале мексиканского турнира он сыграет с Митчеллом Крюгером.

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Источник Sport.ua
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