ХАВИ: «Мы показали себя с серьезными соперниками, но не добились успеха»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави прокомментировал поражение от английского «Манчестер Юнайтед» (1:2) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Первый гол причинил нам боль. Проигранные дуэли во втором тайме стоили нам дорого. Мы контролировали ситуацию в первом тайме. Соперник в отличной форме. Этот матч – сильное разочарование для нас. Обидно, потому что команда показала свое лицо и, возможно, заслужила немного большего.

У нас были шансы. Сегодня мы не учли эти мелкие детали, поэтому и вылетели. Ощущение, что мы играли лучше, чем в прошлом сезоне. Мы показали себя с серьезными соперниками, но не добились успеха. В следующем году мы попробуем еще раз. Мы должны провести самоанализ. Теперь пришло время сосредоточиться на Ла Лиге и Кубке Испании», - сказал Хави.