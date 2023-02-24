Эрик ТЕН ХАГ: «Это блестящая победа»
Наставник «Манчестер Юнайтед» – о победе над «Барселоной»
Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу над каталонской «Барселоной» (2:1) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Первый тайм был равным. У нас были хорошие моменты, но мы проигрывали со счетом 0:1, это было совсем не обязательно. Мы знаем, что если выпустим Антони и Гарначо, то прибавим в скорости. Они никого не боятся.
Это блестящая победа – обыграть «Барселону», которая лидирует в Ла Лиге с отрывом в 8 очков. Великолепное выступление, будем отталкиваться от него весь сезон, это придаст нам веры в то, что мы можем выигрывать крупные матчи», - сказал тен Хаг.
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