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  4. Хосе Луис ОЛЬТРА: «Отсутствие Артема Довбика явно повлияло на игру»
Лига конференций
24 февраля 2023, 03:59 | Обновлено 24 февраля 2023, 04:15
157
0

Хосе Луис ОЛЬТРА: «Отсутствие Артема Довбика явно повлияло на игру»

Наставник АЕК Ларнака прокомментировал итоги противостояния с «Днепром-1»

24 февраля 2023, 03:59 | Обновлено 24 февраля 2023, 04:15
157
0
Хосе Луис ОЛЬТРА: «Отсутствие Артема Довбика явно повлияло на игру»
СК Днепр-1. Хосе Луис Ольтра

Главный тренер АЕК Ларнака Хосе Луис Ольтра прокомментировал итоги ответного матча Лиги конференций против «Днепра-1» (1:0 дома, 0:0 в гостях):

– Я очень счастлив, что нам удалось сегодня удержать положительный результат и пройти в следующий раунд, потому что сегодня действительно исторический день для всех: и для игроков, и для персонала, и для болельщиков, и для тренеров, и для журналистов, и для всего Кипра. Игроки провели матч очень хорошо, и я хочу их поблагодарить за невероятную игру. Нам было тяжело в нескольких моментах. Их было буквально два-три, но мы сумели выйти из под прессинга и продемонстрировать свою игру. Также хочу сказать, что в первую очередь мы посвящаем наш результат болельщикам, приехавшим сегодня в Кошице.

Что касается «Днепра-1», то их защита была очень плотной, и у нас было мало моментов, после которых можно было бы забить гол. Кроме того, после нескольких опасных атак нам не хватало завершающего паса, чтобы состоялся голевой момент. В «Днепре-1» отличные игроки, высококвалифицированные профессионалы, и отсутствие Артема Довбика сегодня повлияло на игру, ведь он звездный форвард. Желаю этому коллективу в будущем удачи. На самом деле сегодня особый день и для меня, и для всех киприотов. Мы прошли в следующий раунд Лиги конференций.

– Какие ваши ощущения после этого исторического достижения, ведь для вас это только первый сезон в еврокубках? Как это будете праздновать?

– Честно говоря, живу как в мечте. Пожалуй, еще не пришло осознание того, что мы сделали, но в первую очередь нужно поблагодарить игроков за это невероятное выступление. Они выложились на максимум, отдают все и дерутся как воины. Они делают очень серьезную работу, за что я благодарен. Моя же цель – помочь им настроить свои идеи, где-то подсказать. Теперь все наши мысли о следующем матче, и для меня игра с «Аполлоном» не менее важна, чем сегодняшняя. Нам нужно продолжить этот путь и придерживаться положительной волны.

– Чего ждете от завтрашней жеребьевки?

– Хотел бы увидеть «Вильярреал», и не просто потому, что это сильная команда, а потому что это часть моей семьи – это испанский клуб. Отмечу и «Вест Хэм» – сильный клуб из Англии. Но скажу, что и с «Днепром-1» было тяжело играть, ведь мы знаем, какие сильные профессионалы там играют, но они сейчас проходят через тяжелую ситуацию в их стране. Для нас все соперники будут трудными, но мы будем стремиться пройти в следующий раунд.

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АЕК Ларнака Днепр-1 Лига конференций Днепр-1 - АЕК Ларнака Хосе Луис Ольтра Артем Довбик
Источник СК Днепр-1
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