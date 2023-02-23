25 февраля на «Элланд Роуд» пройдет матч 25-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Лидс» встретится с «Саутгемптоном». Старт поединка запланирован на 16:00 по европейскому времени.

Лидс

Клуб во многом повторяет прошлый сезон - вот только не известно, будет ли такой же удачный исход, с итоговым сохранением прописки. Джесси Марш долго пользовался доверием со стороны руководства, и даже в январе приобретались новички под этого специалиста. Вот только результаты не улучшались, и после поражения новобранцу АПЛ, Ноттингем Форест, с наставником распрощались. Уже после этого белые чуть не создали сенсацию, ведя в 2 мяча с Манчестер Юнайтед. Но в итоге все закончилось только ничьей, а потом дома МЮ оформил спокойные 2-0. Более того, за этим последовали 0-1 с прямым конкурентом, Эвертоном. И только потом появился новый наставник, Хави Грасия - достаточно опытный, в том числе работавший и в Англии, но не сказать чтобы успешный.

Саутгемптон

Команда добивается серьезных успехов, но только в матчах на вылет. В Кубке Лиги она добралась до полуфинала, выбив по пути Манчестер Сити. Правда, уже там, в 1/2, без особых шансов в обоих матчах святые проиграли Ньюкаслу. Продолжает клуб борьбу в кубке Англии, где после Кристал Пэлас убрали и Блэкпул. Хотя, казалось бы, давно уже надо было все силы сосредоточить сугубо на Премьер-Лиге. Там, что еще при Ральфе Хазенхюттле, что уже с Натаном Джонсом, святые стабильны в одном: они очень слабы и просто плохи. Начиная с октября, в десятке поединков Премьер-Лиги, удалось обыграть только другого аутсайдера, Эвертон. А все остальное было проиграно - конечно же, с такими успехами Саутгемптон идет на последнем месте. Тем сенсационнее успех с Челси, при всех проблемах синих. Те так и не смогли ничем ответить на фирменный штрафной Уорд-Проуза.

Статистика личных встреч

Лидс, поднявшись в АПЛ, выиграл оба поединка в первом сезоне АПЛ. Но в прошлом сезоне Саутгемптон взял 4 очка, а в августе оформил домашние 2-2.

Прогноз

Букмекерские конторы, с учетом фактора поля, симпатизируют Лидсу. Но и Саутгемптону очки тоже нужны, так что можно ставить на обе забьют с коэффициентом - 1,83 по Parimatch.