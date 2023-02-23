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  4. Лига конференций. Шериф с Ковалем прошел Партизан
Лига конференций
23 февраля 2023, 21:38 | Обновлено 23 февраля 2023, 21:53
658
4

Лига конференций. Шериф с Ковалем прошел Партизан

Преодолел первый барьер плей-офф и «Лацио»

23 февраля 2023, 21:38 | Обновлено 23 февраля 2023, 21:53
658
4
Лига конференций. Шериф с Ковалем прошел Партизан
ФК Партизан. Мухамед Диоп

В четверг, 23 февраля, завершились два ответных матча 1/16 финала Лиги конференций.

В Сербии местный «Партизан» принимал молдовский «Шериф», ворота которого защищал украинец Максим Коваль.

Сербы имели в активе гостевую победу со счетом 1:0 и на 13-й минуте игры повели в счете. Однако Коваля и Ко это не деморализовало. Еще до перерыва они вышли вперед, а в начале второго тайма свое преимущество развили. Героем матча стал сенегальский вингер «Шерифа» Мухамед Диоп, оформивший дубль. Постарался и Коваль – по его воротам было нанесено семь ударов, из которых пять оказались точными.

В другой паре римский «Лацио» с домашней победой 1:0 в первой игре сыграл на выезде вничью 0:0 с румынским ЧФР «Клуж» и благополучно прошел дальше по турнирной сетке.

Лига конференций. 1/16 финала. Ответные матчи

«Партизан» – «Шериф» – 1:3

Голы: Мениг, 13 (1:0). Бадоло, 22 (1:1). Диоп, 45+1 (1:2). Диоп, 47 (1:3).

Первая игра – 1:0

ЧФР «Клуж» – «Лацио» – 0:0

Удален Мухар, 77 (ЧФР «Клуж»).

Первая игра – 0:1

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Лига конференций Шериф Тирасполь Партизан Белград Максим Коваль Лацио ЧФР Клуж
Источник Sport.ua
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Old Т
Этот интернационал продолжает чудить. Помним Динамо Загреб, Реал, Шахтёр. А тут какой то партизан.
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+3
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an52
Хоч сьорбів викинули з єврокубків і то добре
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+1
Джин
Сербов на х
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0
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