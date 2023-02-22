Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЧФР Клуж – Лацио. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Лига конференций
ЧФР Клуж
23.02.2023 19:45 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
Лацио
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
22 февраля 2023, 11:16 | Обновлено 22 февраля 2023, 11:23
61
0

ЧФР Клуж – Лацио. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

«Лациале» необходимо закрепить домашнюю победу 1:0 в первой игре

22 февраля 2023, 11:16 | Обновлено 22 февраля 2023, 11:23
61
0
ЧФР Клуж – Лацио. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 23 февраля, в Клуже на поле «Стадионул доктор Константин Радулеску» состоится ответный матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором ЧФР «Клуж» примет «Лацио». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:45 по киевскому времени. В первой игре в Риме со счетом 1:0 победила римская команда.

ЧФР Клуж

Румынский клуб ЧФР «Клуж» на групповой стадии Лиги конференций занял второе место в своей группе. Набрав в шести матчах 10 очков, он финишировал позади лишь турецкого «Сивасспора», у которого оказалось 11 пунктов.

В сыгранных поединках группового турнира ЧФР «Клуж» добился трех побед, 1 раз сыграл вничью и потерпел два поражения. Стартовали румыны с ничьей 1:1 в игре с косовским клубом «Баллкани», после чего проиграл дома «Сивасспору» - 0:1. Затем румыны два поединка выиграли: у «Славии» в Праге (1:0) и дома (2:0). Далее вновь было поражение от «Сивасспора» (0:3) и победа дома над «Баллкани» (1:0). Именно выигрыш у косовской команды позволил ЧФР «Клуж» оказаться в таблице выше пражской «Славии» и пройти в плей-офф.

В турнирной таблице национального чемпионата Румынии ЧФР «Клуж» сейчас занимает 2-е место, имея 53 очка после 26-ти игр. В минувший уик-энд «железнодорожники» на своем поле переиграли АКС «Арджеш» со счетом 3:1.

Лацио

Римский «Лацио» в осенней части сезона выступал в группе Лиги Европы, где оказался в итоге за пределами топ-2 в своем квартете, но добился путевки в 1/16 финала Лиги конференций. В группе, где играли «лациале», все клубы набрали по 8 очков. Согласно дополнительным показателям, победителем квартета стал «Фейеноорд», вторым финишировал «Мидтьюлланд», далее расположились «Лацио» и австрийский «Штурм» из Граца.

«Лацио» в группе Лиги Европы стартовал с победы дома над «Фейеноордом» – 4:2. Далее у команды последовала серия из трех матчей без побед – поражение 1:5 на выезде от «Мидтьюлланда», ничьи 0:0 и 2:2 со «Штурмом». В 5-м туре «Лацио» дома обыграл «Мидтьюлланд» (2:1), а завершил кампанию поражением 0:1 на поле «Фейеноорда».

В настоящий момент в таблице итальянской Серии А «Лацио» занимает 5-е место с 42-мя очками после 23-х встреч. В минувшие выходные римляне на выезде выиграли у «Салернитаны» со счетом 2:0, чем прервали серию из трех игр без побед (2 ничьи, 1 поражение).

Ориентировочные составы

ЧФР Клуж: Скуффет – Маня, Юри Матиас, Бурке, Камора, Дяк, Боатенг, Мухар, Красники, Эбоа, Янга.

Лацио: Максимилиану – Лаццари, Казале, Патрик, Хюсай, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Весино, Фелипе Андерсон, Педро, Иммобиле.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.88 по линии Parimatch.

23 февраля, четверг

ЧФР Клуж – Лацио
Клуж. «Стадионул доктор Константин Радулеску». 19:45
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 1:2
Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
РБ Лейпциг – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Днепр-1 – АЕК Ларнака
Днепр-1 – АЕК Ларнака. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Лига конференций ЧФР Клуж Лацио прогнозы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Колос спросил у ChatGPT, как победить Кривбасс, и получил подробный ответ
Футбол | 22 февраля 2023, 04:40 1
Колос спросил у ChatGPT, как победить Кривбасс, и получил подробный ответ
Колос спросил у ChatGPT, как победить Кривбасс, и получил подробный ответ

Искусственный интеллект рассказал футболистам, что нужно делать

Джо ДЖОЙС: «Ошибаются те, кто думает, что Фьюри вытрет Усиком пол»
Бокс | 21 февраля 2023, 19:11 3
Джо ДЖОЙС: «Ошибаются те, кто думает, что Фьюри вытрет Усиком пол»
Джо ДЖОЙС: «Ошибаются те, кто думает, что Фьюри вытрет Усиком пол»

Боксер не готов 100% ставить на Фьюри

ДЖЕРРАРД: «Ливерпуль, пропустив 5 мячей, должен с этим разбираться»
Футбол | 22.02.2023, 04:23
ДЖЕРРАРД: «Ливерпуль, пропустив 5 мячей, должен с этим разбираться»
ДЖЕРРАРД: «Ливерпуль, пропустив 5 мячей, должен с этим разбираться»
ВИДЕО. Выпускайте Лунина! Куртуа привез 2-й гол в ворота Реала, забил Салах
Футбол | 21.02.2023, 22:20
ВИДЕО. Выпускайте Лунина! Куртуа привез 2-й гол в ворота Реала, забил Салах
ВИДЕО. Выпускайте Лунина! Куртуа привез 2-й гол в ворота Реала, забил Салах
Даю сутки времени на извинения! Поворознюк поставил ультиматум Гордону
Футбол | 21.02.2023, 20:20
Даю сутки времени на извинения! Поворознюк поставил ультиматум Гордону
Даю сутки времени на извинения! Поворознюк поставил ультиматум Гордону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. «Не обмазала руку говном». Калинина не пожала руку россиянке в ОАЭ
ВИДЕО. «Не обмазала руку говном». Калинина не пожала руку россиянке в ОАЭ
20.02.2023, 13:43 15
Теннис
ВИДЕО. Мальчик расплакался от счастья. Зинченко подарил футболку юному фану
ВИДЕО. Мальчик расплакался от счастья. Зинченко подарил футболку юному фану
21.02.2023, 02:17 3
Футбол
Он получил оценку 9.5! Назван лучший игрок в матче Ливерпуля и Реала
Он получил оценку 9.5! Назван лучший игрок в матче Ливерпуля и Реала
22.02.2023, 05:23
Футбол
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 760 россиян, 10 танков и 9 ББМ
За прошлые сутки ВСУ уничтожили 760 россиян, 10 танков и 9 ББМ
21.02.2023, 09:00
Война
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
20.02.2023, 16:06 22
Футбол
Женская сборная Украины вырвала победу у Словакии за 4 секунды до конца
Женская сборная Украины вырвала победу у Словакии за 4 секунды до конца
22.02.2023, 05:00 1
Футзал
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
21.02.2023, 15:35 65
Футбол
УСИК: «Мы не должны заставлять людей переходить на украинский язык»
УСИК: «Мы не должны заставлять людей переходить на украинский язык»
21.02.2023, 14:48 30
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности