В четверг, 23 февраля, в Клуже на поле «Стадионул доктор Константин Радулеску» состоится ответный матч 1/16 финала Лиги конференций, в котором ЧФР «Клуж» примет «Лацио». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:45 по киевскому времени. В первой игре в Риме со счетом 1:0 победила римская команда.

ЧФР Клуж

Румынский клуб ЧФР «Клуж» на групповой стадии Лиги конференций занял второе место в своей группе. Набрав в шести матчах 10 очков, он финишировал позади лишь турецкого «Сивасспора», у которого оказалось 11 пунктов.

В сыгранных поединках группового турнира ЧФР «Клуж» добился трех побед, 1 раз сыграл вничью и потерпел два поражения. Стартовали румыны с ничьей 1:1 в игре с косовским клубом «Баллкани», после чего проиграл дома «Сивасспору» - 0:1. Затем румыны два поединка выиграли: у «Славии» в Праге (1:0) и дома (2:0). Далее вновь было поражение от «Сивасспора» (0:3) и победа дома над «Баллкани» (1:0). Именно выигрыш у косовской команды позволил ЧФР «Клуж» оказаться в таблице выше пражской «Славии» и пройти в плей-офф.

В турнирной таблице национального чемпионата Румынии ЧФР «Клуж» сейчас занимает 2-е место, имея 53 очка после 26-ти игр. В минувший уик-энд «железнодорожники» на своем поле переиграли АКС «Арджеш» со счетом 3:1.

Лацио

Римский «Лацио» в осенней части сезона выступал в группе Лиги Европы, где оказался в итоге за пределами топ-2 в своем квартете, но добился путевки в 1/16 финала Лиги конференций. В группе, где играли «лациале», все клубы набрали по 8 очков. Согласно дополнительным показателям, победителем квартета стал «Фейеноорд», вторым финишировал «Мидтьюлланд», далее расположились «Лацио» и австрийский «Штурм» из Граца.

«Лацио» в группе Лиги Европы стартовал с победы дома над «Фейеноордом» – 4:2. Далее у команды последовала серия из трех матчей без побед – поражение 1:5 на выезде от «Мидтьюлланда», ничьи 0:0 и 2:2 со «Штурмом». В 5-м туре «Лацио» дома обыграл «Мидтьюлланд» (2:1), а завершил кампанию поражением 0:1 на поле «Фейеноорда».

В настоящий момент в таблице итальянской Серии А «Лацио» занимает 5-е место с 42-мя очками после 23-х встреч. В минувшие выходные римляне на выезде выиграли у «Салернитаны» со счетом 2:0, чем прервали серию из трех игр без побед (2 ничьи, 1 поражение).

Ориентировочные составы

ЧФР Клуж: Скуффет – Маня, Юри Матиас, Бурке, Камора, Дяк, Боатенг, Мухар, Красники, Эбоа, Янга.

Лацио: Максимилиану – Лаццари, Казале, Патрик, Хюсай, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Весино, Фелипе Андерсон, Педро, Иммобиле.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.88 по линии Parimatch.

23 февраля, четверг