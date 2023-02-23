Артем БОНДАРЕНКО: «Решил повысить трансферную стоимость Трубина»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко дал сравнительную характеристику Лиге Европы и Лиге чемпионов, вспомнил первую игру плей-офф ЛЕ с «Ренном» (2:1), в которой он отметился голом с пенальти.

– Уже прочувствовали уровень Лиги Европы, чем этот турнир отличается от Лиги чемпионов?

– Как в Лиге чемпионов, так и в Лиге Европы очень сильные соперники, поэтому какой-то особой разницы не чувствуется.

– Пенальти в ворота «Ренна» – твой первый еврокубковый гол. Испытывал какой-то мандраж перед его исполнением и как вообще решали кто будет его бить?

– Как-то на сборах так повелось, что я бью пенальти, потому и в этой игре взял на себя ответственность. Надеюсь, что это первый из многих голов. А мандраж немного был, трибуна гостей свистела, это заставило понервничать, но это нормально. Как говорится, гол не пахнет, потому очень рад, что забил.

– Пеналденко в деле – так ты подписал свое фото с пенальти в Инстаграм. Что это?Отсылка к нереализованному пенальти в составе молодежной сборной в матче отбора к Евро 2023 против Фарерских островов, когда с Судаковым неудачно разыграли пенальти?

– Просто шутка, по аналогии с Роналду. Его так называют, когда он забивает пенальти. В последнее время много исполняю одиннадцатиметровых.

– В первом матче с «Ренном», перед удачно реализованным пенальти, у тебя была ошибка, которая привела к выходу соперника на ворота «Шахтера». Как она повлияла на тебя? Была ли потом какая-то неуверенность в своих силах или наоборот она мобилизовала?

– Неприятно, что ошибся, решил повысить трансферную стоимость Толика Трубина (смеется). На самом деле он меня очень выручил, если бы счет стал 1:1, нам бы было тяжело. И после этого в игре мог быть переломный момент, но хорошо, что все так закончилось.