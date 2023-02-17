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  4. Артем БОНДАРЕНКО: «Пеналденко в деле!»
Украина. Премьер лига
17 февраля 2023, 11:59 | Обновлено 17 февраля 2023, 12:01
926
1

Артем БОНДАРЕНКО: «Пеналденко в деле!»

Хавбек «Шахтера» – о голе «Ренну» с пенальти

17 февраля 2023, 11:59 | Обновлено 17 февраля 2023, 12:01
926
1
Артем БОНДАРЕНКО: «Пеналденко в деле!»
ФК Шахтер Донецк. Артем Бондаренко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко прокомментировал победу над французским «Ренном» (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. В этом матче Артем отличился дебютным голом в еврокубках.

«Пеналденко в деле! Первый шаг сделан, спасибо за поддержку, увидимся в Ренне» - написал Бондаренко в своем Instagram.

Ответная встреча «Шахтера» и «Ренна» состоится 23 февраля во Франции. «Горняков» устроит даже ничейный исход.

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Лига Европы Шахтер Донецк пенальти Ренн Артем Бондаренко Шахтер - Ренн
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Вадим Шварцбург
Такого пенанденка до точки не потрібно допускати. Пробив бездарно. Воротар мав би витягувати. Але я сумніваюсь, що без бразильців, тут є пенальтисти. Це один з елементів тренування. 
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