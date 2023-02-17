Украина. Премьер лига17 февраля 2023, 11:59 | Обновлено 17 февраля 2023, 12:01
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Артем БОНДАРЕНКО: «Пеналденко в деле!»
Хавбек «Шахтера» – о голе «Ренну» с пенальти
17 февраля 2023, 11:59 | Обновлено 17 февраля 2023, 12:01
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Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко прокомментировал победу над французским «Ренном» (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. В этом матче Артем отличился дебютным голом в еврокубках.
«Пеналденко в деле! Первый шаг сделан, спасибо за поддержку, увидимся в Ренне» - написал Бондаренко в своем Instagram.
Ответная встреча «Шахтера» и «Ренна» состоится 23 февраля во Франции. «Горняков» устроит даже ничейный исход.
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Комментарии 1
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Такого пенанденка до точки не потрібно допускати. Пробив бездарно. Воротар мав би витягувати. Але я сумніваюсь, що без бразильців, тут є пенальтисти. Це один з елементів тренування.
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