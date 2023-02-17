Артем БОНДАРЕНКО: «Пеналденко в деле!»

Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко прокомментировал победу над французским «Ренном» (2:1) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. В этом матче Артем отличился дебютным голом в еврокубках.

«Пеналденко в деле! Первый шаг сделан, спасибо за поддержку, увидимся в Ренне» - написал Бондаренко в своем Instagram.

Ответная встреча «Шахтера» и «Ренна» состоится 23 февраля во Франции. «Горняков» устроит даже ничейный исход.