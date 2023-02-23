ФОТО. Учасник ЧМ-2022 пожелал удачи Днепру-1 перед ответным матчем в ЛК
Рональд Матаррита опубликовал пост, который посвятил своей команде
Костариканский легионер украинского футбольного клуба «Днепр-1» Рональд Матаррита опубликовал в своем Instagram пост, где дал короткое напутствие своей команде перед ответным матчем 1/16 финала Лиги конференций против АЕКа из Ларнаки:
«Удачи, команда, в важном для всех в Украине матче.
Вперед к победе!».
Рональд в этой встречи участие не берет, хотя заявлен на Лигу конференций.
Маттарита сыграл в двух матчах сборной Коста-Рики на чемпионате мира 2022 против Испании и Германии. В обеих играх он выходил со скамейки запасных. Всего с 2015 года Матаррита провел за сборную Коста-Рики 54 матча, в которых отметился 3 голами и 4 ассистами.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча «Днепр-1» – АЕК Ларнака.
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