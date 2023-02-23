В четверг, 23 февраля, состоится ответный поединок 1/16 финала Лиги конференций, в котором «Днепр-1» сыграет против кипрского АЕКа из Ларнаки. Матч пройдет в словацком Кошице на стадионе «Кошицкая футбольная арена». Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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Встреча в Ларнаке оставила много вопросов о перспективах днепрян выйти в 1/8 Лиги конференций. Игра команды Кучера откровенно разочаровала. Как оказалось, новички команды пока далеки от взаимопонимания с партнерами. Днепряне очень редко угрожали воротам киприотов и при такой игре минимальное поражение (0:1) стало закономерным результатом встречи.

АЕК не создал ничего удивительного у ворот Валефа, однако воспользовался стандартом в конце поединка, обеспечив неплохой гандикап перед ответным матчем.

Поединок «Днепр-1» – АЕК Ларнака в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – АЕК Ларнака.