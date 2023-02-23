ОФИЦИАЛЬНО. Специя Виктора Коваленко получила нового тренера

«Специя» официально сообщила о назначении на пост главного тренера Леонардо Семпличи. Контракт с 55-летним итальянским специалистом рассчитан до конца текущего сезона. В случае, если Семпличи сумеет спасти «Специю» от вылета из Серии А, соглашение будет автоматически продлено до лета 2025 года.

На посту главного тренера «Специи» Семпличи заменил Луку Готти, который был уволен неделю назад. На данный момент команда Виктора Коваленко идет 17-й в турнирной таблице Серии А.

Сам Семпличи в Серии А ранее работал с «Кальяри» и СПАЛом. Также возглавлял «Санджиминьяно», «Фильине», «Ареццо» и «Пизу».