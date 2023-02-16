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Италия
16 февраля 2023, 23:14 | Обновлено 16 февраля 2023, 23:24
340
0

ОФИЦИАЛЬНО. Коваленко без тренера. Клуб Серии A уволил наставника

«Специя» официально сообщила об отставке Луки Готти с поста главного тренера

16 февраля 2023, 23:14 | Обновлено 16 февраля 2023, 23:24
340
0
ОФИЦИАЛЬНО. Коваленко без тренера. Клуб Серии A уволил наставника
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Готти

Руководство «Специи» официально сообщило о решение уволить с поста главного тренера Луку Готти.

Команда, за которую выступает украинский хавбек Виктор Коваленко, имеет большие проблемы в Серии A.

«Специя» набрала всего 1 очко в последних 4 турах и опустилась на 17-е место в турнирной таблице (19 очок). От зоны вылета команду отделяет лишь 2 очка.

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Источник: Специя Виктора Коваленко уволила главного тренера
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отставка Виктор Коваленко Специя Лука Готти
Источник ФК Специя
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