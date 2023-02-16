Италия16 февраля 2023, 23:14 | Обновлено 16 февраля 2023, 23:24
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ОФИЦИАЛЬНО. Коваленко без тренера. Клуб Серии A уволил наставника
«Специя» официально сообщила об отставке Луки Готти с поста главного тренера
16 февраля 2023, 23:14 | Обновлено 16 февраля 2023, 23:24
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Руководство «Специи» официально сообщило о решение уволить с поста главного тренера Луку Готти.
Команда, за которую выступает украинский хавбек Виктор Коваленко, имеет большие проблемы в Серии A.
«Специя» набрала всего 1 очко в последних 4 турах и опустилась на 17-е место в турнирной таблице (19 очок). От зоны вылета команду отделяет лишь 2 очка.
Читайте также:Источник: Специя Виктора Коваленко уволила главного тренера
📄 OFFICIAL STATEMENT— Spezia Calcio English (@acspezia_en) February 15, 2023
➡️ https://t.co/DsmZ8jbYj1 pic.twitter.com/RWVMiNZ3HR
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