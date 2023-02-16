ОФИЦИАЛЬНО. Коваленко без тренера. Клуб Серии A уволил наставника

Руководство «Специи» официально сообщило о решение уволить с поста главного тренера Луку Готти.

Команда, за которую выступает украинский хавбек Виктор Коваленко, имеет большие проблемы в Серии A.

«Специя» набрала всего 1 очко в последних 4 турах и опустилась на 17-е место в турнирной таблице (19 очок). От зоны вылета команду отделяет лишь 2 очка.