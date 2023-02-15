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  4. Источник: Специя Виктора Коваленко уволила главного тренера
Италия
15 февраля 2023, 21:19 |
400
1

Источник: Специя Виктора Коваленко уволила главного тренера

Лука Готти покинет свой пост

15 февраля 2023, 21:19 |
400
1
Источник: Специя Виктора Коваленко уволила главного тренера
ФК Специя. Лука Готти

«Специя» приняла решение уволить с поста главного тренера Луку Готти. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио. Официально о прекращении сотрудничества клуб объявит в ближайшее время.

Такое решение связано с неудачными результатами команды Виктора Коваленко в последнее время. «Специя» набрала всего 1 очко в последних 4 турах Серии А и опустилась на 17-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета всего на 2 очка.

Готти возглавил «Специю» в июле прошлого года.

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Специя Виктор Коваленко Лука Готти Джанлука Ди Марцио
Источник Джанлука Ди Марцио
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Octopus
Коваленко уже двоих тренеров пережил
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