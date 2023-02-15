Источник: Специя Виктора Коваленко уволила главного тренера
Лука Готти покинет свой пост
«Специя» приняла решение уволить с поста главного тренера Луку Готти. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио. Официально о прекращении сотрудничества клуб объявит в ближайшее время.
Такое решение связано с неудачными результатами команды Виктора Коваленко в последнее время. «Специя» набрала всего 1 очко в последних 4 турах Серии А и опустилась на 17-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета всего на 2 очка.
Готти возглавил «Специю» в июле прошлого года.
Lo #Spezia ha deciso di esonerare #Gotti— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) February 15, 2023
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