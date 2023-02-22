Бруно ЖЕНЕЗИО: «Большая опасность матча с Шахтером – показать нетерпение»

Главный тренер французского «Ренна» Бруно Женезио поделился планами на ответную игру 1/16 финала Лиги Европы с донецким «Шахтером».

«Это важный момент, так как это турнир, в котором мы хотим сыграть хорошо. Мы будем перед своими болельщиками. Это будет нокаут-противостояние, а мы знаем, что это значит. Большая опасность такого матча – показать нетерпение. Мы должны понимать, что у нас есть 90 минут или больше, чтобы пройти дальше.

Очевидно, что нам придется забить на два гола больше, чем «Шахтеру». Но мы также должны быть достаточно умны, чтобы не рисковать своими шансами, как мы смогли сделать, например, в первом матче или в других матчах, зная, что это команда, которая недостаточно подготовлена. Да, сейчас у нас есть определенные трудности, мы не можем их скрыть. «Шахтер» - команда, которая регулярно попадает в Лигу чемпионов, на групповом этапе у них были очень хорошие матчи против «Реала» и «Лейпцига». Это действительно хорошая команда, но мы уверены, что должны играть лучше по сравнению с первым матчем», - заявил Женезио.

Матч «Ренн» - «Шахтер» состоится в четверг, 23 февраля, начало – в 22:00 по киевскому времени. В первой встрече команд со счетом 2:1 победили «горняки».